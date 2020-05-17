ايمى طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها بكلمات مؤثرة .. شاهد





ظهر فى الصورة والدها و نشرت الصورة لتستعيد ذكرياتها معه بكلمات مؤثرة.









وعلقت قائلة: " ابى كان وجوده حياه كانت قسوته ارشاد كانت انفاسه رئة ثالثة لى كانت دعواته نجاه و شيب رأسه جنة فيارب لا تحرم أبى الجنة وحشتنى أوى يا بابا".











