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فن

ايمى طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها بكلمات مؤثرة .. شاهد

الأحد 17/مايو/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة ايمى طلعت زكريا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.  


ظهر فى الصورة والدها و نشرت الصورة لتستعيد ذكرياتها معه بكلمات مؤثرة.  


وعلقت قائلة: " ابى كان وجوده حياه كانت قسوته ارشاد كانت انفاسه رئة ثالثة لى كانت دعواته نجاه و شيب رأسه جنة فيارب لا تحرم أبى الجنة وحشتنى أوى يا بابا". 



نالت الصورة إعجاب متابعيها وتأثرهم بوفاة طلعت ذكريا التي كانت فى شهر أكتوبر عام 2019 . يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.
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