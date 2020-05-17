AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات كورونا تتجاوز 4.6 مليون شخص والوفيات 311 ألفا

الأحد 17/مايو/2020 - 04:43 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم.

وقالت الجامعة إن أعداد إصابات فيروس كورونا في العالم بلغ 4 ملايين و632 ألفا و903 شخصا.

وأضافت أن إجمالي وفيات فيروس كورونا في العالم بلغ 311.739 شخصا.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية صدارة أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، بواقع 88.730 حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 1237 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويقول موقع "وورلد ريكورد" إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا يتجاوز مليون و507 آلاف شخص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ400 ألف والوفيات تقترب من 13 ألفا

أمريكا تسجل ارتفاعا هائلا في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

أمريكا تسجل 27 ألف إصابة جديدة بـ كورونا و2410 حالات وفاة

إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز المليون حالة

أمريكا تسجل 1435 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

جونز هوبكنز: روسيا ثاني أكثر دولة لديها إصابات بـ كورونا بعد أمريكا

ترشيحاتنا

حكم تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم.. مستشار المفتي يجيب

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لـ جاكيت نيللي كريم

بالتزامن مع كورونا والجراد.. أزمة جديدة تهدد إثيوبيا

الداخلية: مصرع تاجري مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالاسماعيلية.. صور

شائعات إخوانية مغرضة.. الداخلية: لا يوجد إصابات بكورونا بين محتجزي قسم أول مدينة نصر

شريهان تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80: تاريخ مصري مشرف لنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر جديدة .. فيروس كورونا يتسبب في نوبة قلبية لطفلة

جثة امرأة تكشف عن قاتلها ومساعده

بدون تكاليف.. 5 أطعمة تمنع الارتجاع الحمضي في دقائق