إصابات كورونا تتجاوز 4.6 مليون شخص والوفيات 311 ألفا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم.





وقالت الجامعة إن أعداد إصابات فيروس كورونا في العالم بلغ 4 ملايين و632 ألفا و903 شخصا.





وأضافت أن إجمالي وفيات فيروس كورونا في العالم بلغ 311.739 شخصا.





وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية صدارة أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، بواقع 88.730 حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 1237 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ويقول موقع "وورلد ريكورد" إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا يتجاوز مليون و507 آلاف شخص.



