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تعليم

20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم

الأحد 17/مايو/2020 - 01:19 م
تقييم المشروعات البحثية
تقييم المشروعات البحثية
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ياســــمين بدوي
تستأنف مدارس القاهرة والجيزة اليوم، الأحد، أعمال تقييم وتصحيح المشروعات البحثية الخاصة بطلاب المدارس الدارسين بالصفوف من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي.

وطبقا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كلف مديري الإدارات التعليمية مديري المراحل التعليمية بإعداد فرق خماسية من المعلمين للمواد الدراسية (لغة عربية – لغة إنجليزية – رياضيات – علوم – دراسات اجتماعية ) للذهاب لمدارس غير مدارسهم لتنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية الورقية والإلكترونية داخل المدارس.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن تقييم المشروعات البحثية يتم وفقا لما يلي:

معايير تقدير المشروع تتمثل في "اتباع القالب المعلن للمشروع – تنوع مصادر المعرفة – شمول المشروع لجميع التخصصات... إلخ"، وتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي ×اجتياز أو عدم اجتياز.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية، أنه لا بد من إعداد خطة للقيام بعملية التقدير بحيث تقوم فرق التقدير بتقدير المشروعات البحثية الورقية والإلكترونية للطلاب بمدارس غير مدارسهم الأصلية، لكل من المدارس الابتدائي والإعدادي، والثانوي، والتعليم الخاص والدولي، والتربية الخاصة، والتعليم المجتمعي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية داخل المدارس بالنسبة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين لم يؤدوا الامتحان الإلكتروني، وذلك لجميع المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية، على أن يتم استخدام المنصة في عملية تقدير المشروعات البحثية الإلكترونية.

وتتولى لجان التقدير بإعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات أخرى أو مشروعات ليست من إعدادهم، مع تعليق إعلان نتائجهم لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة أن تحتفظ كل مدرسة بالمشروعات البحثية للطلاب باعتبارها أوراقا امتحانية رسمية مع تطبيق جميع القواعد المنظمة لهذه العملية.

وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي، أكدت وزارة التربية والتعليم تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية من خلال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية أسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة مع الالتزام بـ: قيام المدرسة بإرسال المشروعات البحثية لإجراء عملية التقدير، وكذا نتيجة المواد التي لا تضاف للمجموع إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وحصول الطالب بعد اجتيازه المشروع البحثي على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة  100%وتضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الأول.

وتعتبر نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي "صفر" في الفصل الدراسي الثاني، وتعلق نتيجة الطالب الذي يثبت تطابق المشروع البحثي الخاص به مع مشروع آخر، واتخاذ باقي إجراءات إعلان النتائج أسوة بالأعوام السابقة، واعتمادها من المحافظ.

وفيما يلي، ينشر موقع "صدى البلد" صورا ترصد أجواء تقييم وتصحيح المشروعات البحثية بمدارس القاهرة والجيزة اليوم.
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم
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