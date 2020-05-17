20 صورة ترصد أجواء تقييم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة والجيزة اليوم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن تقييم المشروعات البحثية يتم وفقا لما يلي:





معايير تقدير المشروع تتمثل في "اتباع القالب المعلن للمشروع – تنوع مصادر المعرفة – شمول المشروع لجميع التخصصات... إلخ"، وتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي ×اجتياز أو عدم اجتياز.





كما أكدت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية، أنه لا بد من إعداد خطة للقيام بعملية التقدير بحيث تقوم فرق التقدير بتقدير المشروعات البحثية الورقية والإلكترونية للطلاب بمدارس غير مدارسهم الأصلية، لكل من المدارس الابتدائي والإعدادي، والثانوي، والتعليم الخاص والدولي، والتربية الخاصة، والتعليم المجتمعي.





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية داخل المدارس بالنسبة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين لم يؤدوا الامتحان الإلكتروني، وذلك لجميع المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية، على أن يتم استخدام المنصة في عملية تقدير المشروعات البحثية الإلكترونية.





وتتولى لجان التقدير بإعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات أخرى أو مشروعات ليست من إعدادهم، مع تعليق إعلان نتائجهم لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.





وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة أن تحتفظ كل مدرسة بالمشروعات البحثية للطلاب باعتبارها أوراقا امتحانية رسمية مع تطبيق جميع القواعد المنظمة لهذه العملية.





وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي، أكدت وزارة التربية والتعليم تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية من خلال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية أسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة مع الالتزام بـ: قيام المدرسة بإرسال المشروعات البحثية لإجراء عملية التقدير، وكذا نتيجة المواد التي لا تضاف للمجموع إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وحصول الطالب بعد اجتيازه المشروع البحثي على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%وتضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الأول.



