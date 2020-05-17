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تعليم

قبل المؤتمر الصحفي المرتقب.. 20 معلومة عن خطة عقد امتحانات الثانوية العامة 2020

الأحد 17/مايو/2020 - 10:19 ص
رئيس الوزراء و وزير
رئيس الوزراء و وزير التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم اليوم بث مؤتمرا صحفيا مهما برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لإعلان كافة تفاصيل آليات عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 واجراءات حماية المشاركين فيها من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يظهر في هذا المؤتمر الصحفي،  كل: من وزراء التربية والتعليم ، والتعليم العالي ، والصحة ، والإعلام.

وقبل انطلاق فعاليات هذا المؤتمر الصحفي المرتقب، ينشر موقع صدى البلد 20 معلومة عن إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 :

* امتحانات الثانوية العامة 2020 سوف تعقد في موعدها المقرر 7 يونيو 2020 

*من المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى الاحد 5 يوليو 2020

* عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب 

* تقرر تقليل عدد الطلاب الممتحنين فى كل لجنة بحيث لن يتجاوز الـ 14 طالبا في الفصل

* تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية

* تقرر ضم 65 مدرسة من مدارس التعليم الفني ليتم استخدامها كلجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

* جميع اللجان ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم و لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين


* تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو 950 مليون جنيه لمدة 20 يوما. 

* سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة

* سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات

* سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال

* سيتم توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان

* سيتم تجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أى حالات اشتباه.

* يبدأ تصحيح امتحانات الثانوية العامة يوم 11 يونيو و ينتهي 5 يوليو

* أي طالب ثانوية عامة ستظهر عليه اعراض فيروس كورونا المستجد ، سيتم السماح بتأجيل امتحان هذا الطالب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة.

* لن يسمح لأي طالب مصاب او يعاني من أي اعراض تخص فيروس كورونا او بدخول امتحان الدور الاول مع زملائه الاصحاء

* في حالة وجود الطالب في قرية او مكان مفروض عليه عزل صحي بسبب انتشار فيروس كورونا سيسمح له بتأجيل امتحانه للدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة

* في حالة مخالطة هذا الطالب لأي مريض كورونا ، فسيدخل فورا الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة 

*ندب المراقبين والملاحظين والمعاونين والأعضاء القانونيين سيكون من داخل المديرية أسوة بالعام الماضي

* تقرر زيادة مقرات تقدير الدرجات، وتم تجهيز عدد من اللجان الاحتياطية بكل إدارة تعليمية وتجهيز الاستراحات
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