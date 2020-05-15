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أخبار البلد

الحكومة: يتم الآن الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:24 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
اكد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء الوباء في مصر أو العالم، ليظل الحل في إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.

كما اكد ان الحكومة الان تعمل على الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين مع التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف.

وواضح  ان التركيز الأكبر للدولة حاليًا على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، سواءً المشروعات الجديدة أو إعادة تأهيل المنشآت القائمة.
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