بشري سارة.. لقاح كورونا للعالم أجمع وليس أمريكا أولًا

نشرت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الجمعة التصريحات الأخيرة لرئيس شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، والتي جاء فيها أن لقاح فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 سيصل لكل دول العالم فى وقت واحد وليس لدولة دون الأخرى وليس للولايات المتحدة الأمريكية أولًا.





وقال "سيرج واينبرج"، رئيس شركة الأدوية الفرنسية، "لن نمنح أي دولة دفعة مقدمة من لقاح كورونا ".





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وأفاد "لدينا العديد من وحدات التصنيع بعضها في أمريكا والكثير منها في أوروبا وفرنسا".





وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية بول هدسون، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيصل لكل بقاع العالم، وذلك بعد ما أعلن عن أن اللقاح سيصل الولايات المتحدة الأمريكية أولًا.



