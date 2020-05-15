امتلاء مستشفيات العزل الصحي بمصابي كورونا.. الحكومة تكشف الحقيقة

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول امتلاء مستشفيات العزل الصحي .





وقال المركز انه لا صحة لامتلاء مستشفيات العزل الصحي وعدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا، والمستشفيات مجهزة ومؤهلة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.





واكد المركز ان الدولة تقوم بإعداد وتطوير العديد من مستشفيات الصدر والحميات ضمن استراتيجية تجهيز تلك المستشفيات لتكون مؤهلة على أعلى مستوى لعزل مصابي فيروس كورونا.





واوضح انه يتم تنفيذ خطة لتدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج.





ونفي ايضا ما تداول حول إغلاق مستشفيات الصدر مؤكدا انه لا صحة لإغلاق لمستشفيات الصدر والحميات التي يجري رفع كفاءتها، حيث تسير عمليات التطوير بالتوازي مع استمرار تقديم تلك المستشفيات للخدمات الطبية للمواطنين.