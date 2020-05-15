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أخبار البلد

التعايش مع الفيروس هو الحل..الحكومة تكشف 7 حقائق حول أزمة كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:10 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجرافا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثير للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات  خلال الفترة (من 8 حتى 15 مايو 2020):

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 7 حقائق  للرد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء الوباء في مصر أو العالم، ليظل الحل في إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.

ونفى المركز ما تداول حول  رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية، كما نفي ما اثير حول  زيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة 2020/2021 ، ونفي المركز ما انتشر حول  وقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة عدم توافر المخصصات المالية في ظل أزمة كورونا

كما نفى المركز ما تداول حول  تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/2021 ، ونفي ايضا ما تردد حول   تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج ، كما نفي المركز ما اثير حول  تراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة كورونا

ونفى المركز الإعلامي ما انتشر حول تداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن ، كما نفي ما تداول حول نقص الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية ، ونفي أيضا ما أثير حول وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى .

كما نفي ما تردد حول عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية إلكترونيًا على منصة وزارة التربية والتعليم من خلال الهاتف المحمول، ونفي ما تداول حول  إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف .
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