AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على حقيقة وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:01 ص
ارقام جلوس
ارقام جلوس
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، مُوضحةً أن أرقام الجلوس قد بدأ تسليمها بالفعل للطلاب في المدارس منذ يوم 12 مايو، كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب عن أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني http://emis.gov.eg، وذلك استعدادًا لعقد امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وتقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب أثناء فترة الامتحانات، مع تطبيق أقصى درجات الوقاية الصحية لهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما تم زيادة أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بهدف تحقيق التباعد بين الطلاب، حيث أرسلت المديريات التعليمية قوائم بأعداد اللجان وأسمائها إلى لجان الإدارة المختصة حسب القطاعات التي تتم فيها الامتحانات على مستوى الجمهورية، هذا بجانب تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ليصبح 14 طالبًا.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبدأ 7 يونيو.. الحكومة: امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة

الوزراء: لا صحة لعقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي

طلاب يطلقون هاشتاج الثانوي رافض النزول.. والتعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها ولن نستبدلها بالقدرات

وزير التعليم يرد على المطالبين بإلغاء امتحانات الثانوية العامة.. ويؤكد: لا تراجع عن عقدها في موعدها ولن نستبدلها بقدرات أو أبحاث.. وإجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين في اللجان

حقيقة أم شائعة: تسريح عدد من موظفي الدولة تنفيذا لخطة صندوق النقد.. عودة حركة الطيران 16 مايو.. تقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.. تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. وتحصيل فواتير الغاز من المواطنين

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

ترشيحاتنا

أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها

أكبر جريمة سياسية في التاريخ.. ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس

تعرف على طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي بنفسك

الصين سرقت لقاح كورونا.. بومبيو يوجه تهما جديدة لـ بكين

أكبر جريمة وفضيحة.. أوباما يرد على اتهامات ترامب بكلمة واحدة

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و على الموضة .. 15 صور ة تكشف تطور إطلالات حلا الترك فى عيد ميلادها

أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد