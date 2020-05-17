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بين الناس

تعرف على أسعار كعك العيد .. أنواع جديدة بالأسواق.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 03:38 م
صدى البلد
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احمد قطب- عمر خالد
يعتبر الكعك من العادات القديمة التي حرص قدماء المصريين علي صناعتها في المناسبات وتم معرفة ذلك من الرسومات الموجودة على جدران المعابد القديمة، حيث كان يتم عمل الكعك علي شكل قرص الشمس وبعض أشكال الحيوانات، كما وجدت طريقة تصنيع الكعك علي جدران  أحد المعابد والتي لا تختلف عن الطريقة الحالية لإعداد كعك العيد وتوارث الأجيال هذه الطريقة حتى وصلت إلينا ويصبح عادة يحرص عليها المصريون في عيد الفطر.

ويعود تاريخ تصنيع الكعك في العصر الإسلامي كما ظهر في بعض النقوش بالمتحف الإسلامي إلى الدولة الطولونية وكانوا يشكلونه فى قوالب ويكتبون عليه كل وأشكر مولاك ثم بعد ذلك انتقل إلى العصر الإخشيدي وكان من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر وكان يقوم الحاكم بتوزيع الكعك على العاملين والمواطنين.

ورصدت عدسة صدي البلد مع قرب حلول عيد الفطر المبارك أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في الأسواق وطرق الوقاية من فيروس كورونا أثناء التصنيع وحركة البيع والشراء لهذا العام.

في البداية يقول محمد عبد الجيد صاحب أحد المخابز بشارع شبرا، حركة البيع والشراء هذا العام ضعيفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا مما أثر علي حركة البيع والشراء وتأثير الظروف الاقتصادية علي المواطنين. 

وأوضح عبد الجيد أن أسعار الكحك والبسكويت لهذا العام لا تختلف عن الأعوام الماضية، موضحا أن سعر كيلو الكعك السادة٤٠ جنيها وكيلو الكعك ملبن ٤٥ جنيها وكعك عين الجمل والسمنة البلدي ٦٠ جنيها وسعر كيلوالبسكويت ٣٥ جنيها وكيلو الغريبة ٤٥ جنيها والبيتي فور ٥٥ جنيها للكيلو.

وأشار عبد الجيد إلى أن عامل العجين وعامل التسوية وعامل البيع جميعهم يقومون باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال استخدام الكمامات والجوانتيات ومسح جميع الأسطح والمطهرات والكلور.
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