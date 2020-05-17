22 ألف أسرة.. بنك القاهرة يقدم مساعدات للعمالة المتضررة من وباء كورونا

يواصل بنك القاهرة تنظيم فعاليات "قافلة الخير" للعام الثامن على التوالى، حيث حرص البنك هذا العام على تخصيص ميزانية القافلة لتقديم الدعم والمساعدات الغذائية العاجلة لنحو 10 آلاف أسرة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والتي تشمل نحو 200 طن من المواد الغذائية يستفيد منها 50 ألف مواطن، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من المساعداتالتي قدمها البنك منذ بداية أزمة كورونا إلى نحو 22000 أسرة من العمالة اليومية المتضررة ِفي مختلف محافظات الجمهورية وخاصة صعيد مصر.







وأشارت هايدي النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، إلى أنه نتيجة للأزمة التي تواجهها مصر وشعبها من انتشار فيروس كورونا، قرر بنك القاهرة توجيه جميع مخصصات حملاته الإعلانية خلال شهر رمضان لمواجهة آثار انتشار الفيروس وتداعياته السلبية من خلال تقديم جميع سبل الدعم والمساندة الأسر المستحقة بالقرى والمحافظات الأكثر احتياجًا إعلاءًا لدور بنك القاهرة في تنمية وخدمة المجتمع.







وأضافت "هايدى" أنه يتم إطلاق القافلة هذا العام بالتعاون مع "مؤسسة مصر الخير" للسمعة الطيبة التى تتمتع بها المؤسسة وقدرتها على الوصول للمستحقين، موضحة أنه يتم اختيار الأسر المستحقة بناء على نتائج الأبحاث والدراسات المجتمعية الفعلية لاحتياجات المواطنين لمواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة وتوقف موارد الرزق للعمالة اليومية.







فيما أكدت المهندسة أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير على دور بنك القاهرة كشريك دائم مع مصر الخير في تنمية المجتمع وكان في جميع الأزمات التي نقدمها لدعم أهالينا من الأسر الأكثر احتياجا في كل المحافظات خاصة أن المساعدات المقدمة في شهر رمضان هذا العام تغيرت، حيث حولنا جميع المساهمات لتوفير أكبر عدد من الكراتين الغذائية، مؤكدة دعم شركات القطاع الخاص التي قامت بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير للمشاركة في حملة رمضان وتقديم المساعدات من خلال المؤسسة لثقتها وخبرتها الطويلة بالعمل مع مؤسسة مصر الخير التي تقدم هذا العام أكبر كرتونة مواد غذائية، حيث يبلغ وزنها 20 كجم وتحتوي على أرز وعدس وصلصة وسمنة وشاي وزيت و5 كيلو بطاطس طازجة وتكفي أسرة من 5 أفراد لـ20 يومًا.







ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة قام بإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية منذ بداية انتشار فيروس كورونا من خلال مشاركته بضخ 40 مليون جنيه لدعم العمال اليومية المتضررة ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى توفير أجهزة تنفس صناعى للمستشفيات الأكثر احتياجًا، وإمداد مستشفيات القصر بالأطقم الوقائية والكمامات الطبية لحماية الفريق الطبى من العدوى، إلى جانب تجهيز مركزًا للحجر الصحى بطاقة استيعابية 200 سرير والمشاركة فى رعاية حملات التوعية المكثفة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لتوعية المواطنين بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية للتوعية بطرق الوقاية.