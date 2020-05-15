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اقتصاد

توزيع 200 طن مساعدات غذائية بالصعيد بالتعاون بين بنك القاهرة ومصر الخير

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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محمد يحيي
استكمالًا لسلسلة المبادرات المجتعية والتى اعتاد أن يطلقها بنك القاهرة كل عام خلال شهر رمضان المبارك، يواصل البنك تنظيم فعاليات "قافلة الخير" للعام الثامن على التوالى، حيث حرص البنك هذا العام على تخصيص ميزانية القافلة لتقديم الدعم والمساعدات الغذائية العاجلة لنحو 10 آلاف أسرة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والتى تشمل نحو ٢٠٠ طن من المواد الغذائية يستفيد منها ٥٠ الف مواطن ليصل إجمالى عدد المستفيدين من المساعدات التى قدمها البنك منذ بداية أزمة كورونا لنحو 22000 أسرة من العمالة اليومية المتضررة ِفى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة صعيد مصر. 


وأشارت هايدى النحاس رئيس قطاع إتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة أنه نتيجة للأزمة التى تواجهها مصر وشعبها من انتشار فيروس كورونا، قرر بنك القاهرة توجيه كافة مخصصات حملاته الإعلانية خلال شهر رمضان لمواجهة آثار انتشار الفيروس وتداعياته السلبية من خلال تقديم كافة سبل الدعم والمساندة الأسر المستحقة بالقرى والمحافظات الأكثر إحتياجًا إعلاءًا لدور بنك القاهرة فى تنمية وخدمة المجتمع.
وأضافت "هايدى" أنه يتم إطلاق القافلة هذا العام بالتعاون مع "مؤسسة مصر الخير" للسمعة الطيبة التى تتمتع بها المؤسسة وقدرتها على الوصول للمستحقين، موضحة أنه يتم إختيار الأسر المستحقة بناء على نتائج الأبحاث والدراسات المجتمعية الفعلية لإحتياجات المواطنين لمواجهة التداعيات الإقتصادية الراهنة وتوقف موارد الرزق للعمالة اليومية.

فيما أكدت المهندسة أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير علي دور بنك القاهرة كشريك  دائم مع مصر الخير في تنمية المجتمع وكان في  كافة الأزمات التي نقدمها لدعم أهالينا من الاسر الاكثر احتياجا  في كافة المحافظات  خاصة أن المساعدات المقدمة في شهر رمضان هذا العام تغيرت، حيث حولنا  كافة المساهمات  لتوفير اكبر عدد من الكراتين الغذائية، مؤكدة علي دعم شركات القطاع الخاص التي قامت بالتنسيق مع  مؤسسة مصر الخير للمشاركة في حملة رمضان وتقديم المساعدات من خلال المؤسسة لثقتها  وخبرتها الطويلة بالعمل مع مؤسسة مصر الخير التي تقدم هذا العام أكبر كرتونة مواد غذائية،  حيث يبلغ وزنها 20 كجم وتحتوي على أرز وعدس وصلصة وسمنة وشاي وزيت و5 كيلو بطاطس طازجة وتكفي أسرة من 5 أفراد لـ20 يومًا.

ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة قام بإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية منذ بداية انتشار فيروس كورونا من خلال مشاركته بضخ 40 مليون جنيه لدعم العمال اليومية المتضررة ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى توفير أجهزة تنفس صناعى للمستشفيات الأكثر إحتياجًا، وإمداد مستشفيات القصر بالأطقم الوقائية والكمامات الطبية لحماية الفريق الطبى من العدوى، إلى جانب تجهيز مركزًا للحجر الصحى بطاقة إستيعابية 200 سرير والمشاركة فى رعاية حملات التوعية المكثفة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لتوعية المواطنين بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية للتوعية بطرق الوقاية. 
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