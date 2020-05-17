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مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 02:06 م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
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آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع ما بعد عيد الفطر يمثل الوضع الذى نراه وتتحرك فيه الدولة والحكومة، والعالم كله بدأ يتحرك نحو كيفية التعايش مع فيروس كورونا وتابعنا كل التصريحات وكل الجهات.


وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، المنعقد منذ قليل، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هذا الفيروس باقٍ ولن يختفى وعلى البشرية أن تتعلم وتتكيف فى التعايش معه.


وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحديد الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة خلال عيد الفطر المبارك وعقب العيد لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وهل هناك قرارات بشأن الحظر الكلى خلال تلك الفترة من عدمه.


ويعقد الاجتماع بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. 
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