بلومبرج: طيران الإمارات تخطط لإلغاء 30 ألف وظيفة بسبب كورونا

إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية طويلة المدى في العالم،

وأضاف التقرير أن الشركة تدرس أيضا تسريع التقاعد المخطط لأسطولها A380.

فيروس كورونا المستجد التي دمرت الطلب العالمي على السفر، محذرة من أن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرا على الأقل. وأعلنت طيران الإمارات، أنها ستستدين لتجاوز أزمة وباءالتي دمرت الطلب العالمي على السفر، محذرة من أن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرا على الأقل.









الحكومة الاماراتية، والتي أعلنت الأحد 10 مايو الجاري، ارتفاع أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 21 في المئة، إنها ستطرق أبواب البنوك للحصول على قروض خلال الربع الأول من سنتها المالية لتخفيف تأثير انتشار الفيروس، وقالت شركة الطيران المملوكة لـ، والتي أعلنت الأحد 10 مايو الجاري، ارتفاع أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 21 في المئة، إنها ستطرق أبواب البنوك للحصول على قروض خلال الربع الأول من سنتها المالية لتخفيف تأثير انتشار الفيروس، ولم تذكر شركة الطيران الإماراتية كم تتوقع أن تجمع.







