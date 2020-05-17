بلومبرج: طيران الإمارات تخطط لإلغاء 30 ألف وظيفة بسبب كورونا

أفادت بلومبرج نيوز نقلًا عن أشخاص مطلعين أن مجموعة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية طويلة المدى في العالم، تخطط لإلغاء حوالي 30 ألف وظيفة لخفض التكاليف وسط تفشي فيروس كورونا، ما يقلل عدد الموظفين بنسبة 30٪ تقريبًا من أكثر من 105 آلاف .
وأضاف التقرير أن الشركة تدرس أيضا تسريع التقاعد المخطط لأسطولها A380.
وأعلنت طيران الإمارات، أنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي دمرت الطلب العالمي على السفر، محذرة من أن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرا على الأقل.
وقالت شركة الطيران المملوكة لـ الحكومة الاماراتية، والتي أعلنت الأحد 10 مايو الجاري، ارتفاع أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 21 في المئة، إنها ستطرق أبواب البنوك للحصول على قروض خلال الربع الأول من سنتها المالية لتخفيف تأثير انتشار الفيروس، ولم تذكر شركة الطيران الإماراتية كم تتوقع أن تجمع.
وأوقفت شركة الطيران رحلات الركاب المنتظمة في مارس؛ بسبب جائحة فيروس كورونا وحصلت على وعد بتلقي مساعدة مالية من إمارة دبي المالكة لها.