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فن

حبيب قلب الوطن العربي.. شريف رمزي يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده.. شاهد

الأحد 17/مايو/2020 - 08:49 م
شريف رمزي
شريف رمزي
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مصطفى كرم

هنأ الفنان شريف رمزي، الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلادة الذي يوافق الـ 17 من مايو كل عام.

ونشر الفنان شريف رمزي صورة له مع الفنان عادل إمام عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلا "كل سنة وإنت طيب يا حبيب قلب الوطن العربي والعالم كله وحبيب قلبي أنا شخصيًا بشكل إستثنائي ربنا يخليك لينا وتفضل دائمًا أستاذنا وحبيبنا وملهمنا كل سنة وإنت بألف خير وصحة وسعادة يا رب".

يذكر أن عدد كبير من النجوم والفنانين والشخصيات العامة إحتفلوا  بعيد ميلاد الزعيم وهنأوه بالكلمات المؤثرة، متمنين له عمر مديد وتفاعل رواد السوشيال ميديا وعبروا عن حبهم للزعيم وعشقهم لافلامه ومسلسلاته ومسرحياته.

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ويوافق يوم الأحد ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

وولد الزعيم في يوم 17 من شهر مايو في عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.

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