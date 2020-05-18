شاهد.. المنظومة الجديدة للتحكم بشحن المنتجات البترولية بمستودع بدر

أكد المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول أن مستودع الشركة بمدينة بدر يشتمل على صهريجين للسولار بسعة حوالى ٥ر١١ ألف طن وصهريجين لبنزين ٨٠ بسعة إجمالية حوالى ٦ ألف طن وثلاث صهاريج لبنزين ٩٢ بسعة إجمالية حوالى ٥ آلاف طن وصهريج لبنزين سوبر ٩٥ بسعة حوالى ٧٥٠ طن ، كما يشتمل على ٦ عدادات قياس لشحن السولار و٥ عدادات قياس لشحن بنزين ٨٠ و٤ عدادات قياس لشحن بنزين ٩٢ وعدادين قياس لشحن بنزين ٩٥ .





وأشار "فتحي" على هامش جولة وزير البترول بالمستودع، إلى أنه يتم حاليًا شحن السولار من المستودع كمرحلة أولى كونه من المنتجات الرئيسية التى تعتمد عليه حركة النقل ، وأنه مخطط تشغيل المرحلة الثانية لشحن البنزين بكافة أنواعه خلال الفترة المقبلة.





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واضاف أن نجاح هذه المنظومة الجديدة للتحكم بشحن المنتجات البترولية بمستودع بدر يمكن تطبيقها مستقبلًا فى تطوير جميع مستودعات وقود الشركة .





وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية لمستودع شركة مصر للبترول بمدينة بدر، وحرص الملا خلال الجولة على متابعة سير العمل والوقوف على ظروف التشغيل والاطمئنان على توافر المنتجات البترولية وانتظام حركة تداولها ونقلها إلى أماكن الاستهلاك المختلفة.

