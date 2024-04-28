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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع "الفاو".. 12 جلسة للمدارس الحقلية للإنتاج الحيواني والداجني بجنوب سيناء

اطلاق المدارس الإنتاج
اطلاق المدارس الإنتاج الحيواني

أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، جلسات المدارس الحقلية للإنتاج الحيواني والداجني، بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية "الفاو"، في إطار مشروع تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، إنه جرى إطلاق المدارس الحقلية بهدف الاهتمام بمتابعة  المزارعين في مختلف وديان المحافظة، وبحث المشكلات و الصعوبات التي قد تواجههم والعمل على حلها، وتنفيذًا لمشروع "تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية" لمحافظة جنوب سيناء.
وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الفعاليات تضمنت 12 جلسة للمدارس الحقلية، بواقع 4 مدارس لتربية الأرانب،  و3 لتربية الدجاج البياض، و5 مدارس لتسمين الدواجن بحضور فريق من الخبراء في هذا المجال، تضمن  الدكتور علي صابر، والدكتور بليغ حمدي، خبراء في إنتاج الدواجن والأرانب.
وأكد أنه جرى خلال  الجلسات العملية تركيب بطاريات الدواجن البياض والأرانب للمزارعين، وتحديد ووضع المناهج للمدارس، وعقد جلسة لاستقبال الكتاكيت عمر يوم، والتعرف على إجراءات الرعاية والوقاية من أي إصابات.

الإنتاج الحيواني و الداجني بجنوب سيناء

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جنوب سيناء مديرية الزراعة الإنتاج الحيوانى الداجنى بحوث الصحراء

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