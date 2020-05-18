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محافظات

محافظ الغربية يوجه بإزالة مخالفات بناء ورفع 140 طنا من القمامة بشوارع طنطا

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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أحمد على

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى المحاسب عادل داو رئيس حي أول طنطا، بضرورة استمرار حملات إزالة المباني العشوائية المخالفة وتعديات المواطنين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع تحويل جميع المخالفات للنيابة العسكرية.


ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء لردع المخالفين قانونيا.


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فى المقابل نوه رئيس حي أول طنطا إلى أنه تم شن حملة نظافة كبرى بمشاركة نواب رئيس الحي لرفع كل التراكمات والمخلفات بالعجيزي، وتم رفع 140 طن مخلفات.

وكشف أنه جارى استكمال رفع أكوام القمامة وتراكمات مواد البناء والمخلفات المتنوعة بالإضافة الى إزالة جميع الإشغالات والتعديات.


كما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، اليومـ الأحد، شن حملات إزالة للعقارات المخالفة بحي أول طنطا، حيث تم إزالة حجرتين بسطح إحدي العقارات مقامة بدون ترخيص بمساحه 50 م، وازالة دور خامس علوي وسادس علوي بمساحة 240 م بشارع عزيز فهمي مع طه الحكيم.

محافظ الغربية يوجه بإزالة مخالفات بناء ورفع 140 طنا من القمامة بشوارع طنطا
محافظ الغربية يوجه بإزالة مخالفات بناء ورفع 140 طنا من القمامة بشوارع طنطا
محافظ الغربية يوجه بإزالة مخالفات بناء ورفع 140 طنا من القمامة بشوارع طنطا
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