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محافظات

مدير مستشفيات جامعة طنطا: سلبية تحاليل طواقم الجيش الأبيض وخروجهم من عزل كفر الزيات

الأحد 17/مايو/2020 - 01:19 ص
مستشفيات جامعة طنطا
مستشفيات جامعة طنطا
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احمد علي
اكد الدكتور أحمد غنيم عميد كليه الطب بجامعة طنطا ومدير مستشفيات الجامعية، اليوم، أنه تبين سلبية تحاليل الفوج الثاني من أطباء جامعة طنطا من أعضاء الجيش الأبيض بنطاق الحجر الصحي بمستشفي كفر الزيات العام.

وأوضح غنيم أن أعضاء الفريق الطبي المشرف علي الحجر الصحي غادروا اليوم السبت الحجر الصحي عائدين لمحل إقامتهم عقب قضاء 14 يوما عمل داخل الحجر الصحي بكفر الزيات تحت إشراف الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، وتم سحب عينات للفريق الطبي وجاءت نتيجة الفحص سلبيه.

في المقابل اعلن مسؤولون العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام عن خروج  12 متعافيا من فيروس كورونا المستجد عقب ورود التقارير الخاصة بنتائج المسحة الثانية التى تم سحبها منهم والتأكد من سلبيتها.

كما كشف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم خروج 21 حالة بعد سلبية نتائجهم وإجراء الفحوصات الازمه للاطمئنان على صحتهم.

وأكد الدكتور هشام البندارى مدير العزل بالمدينة الجامعيه بنين بسبرباى أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحليلها معمليا من ايجابيه إلى سلبيه لفيروس covid-19 يصل إلى اكثر من 43 مصاب وفى انتظار عينه أخرى للتأكد من سلبية نتائجهم وخروجهم من العزل الصحى، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة.
مدير مستشفيات جامعة طنطا: سلبية تحاليل طواقم الجيش الأبيض وخروجهم من عزل كفر الزيات
مدير مستشفيات جامعة طنطا: سلبية تحاليل طواقم الجيش الأبيض وخروجهم من عزل كفر الزيات
مدير مستشفيات جامعة طنطا: سلبية تحاليل طواقم الجيش الأبيض وخروجهم من عزل كفر الزيات
مدير مستشفيات جامعة طنطا: سلبية تحاليل طواقم الجيش الأبيض وخروجهم من عزل كفر الزيات
مدير مستشفيات جامعة طنطا: سلبية تحاليل طواقم الجيش الأبيض وخروجهم من عزل كفر الزيات
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