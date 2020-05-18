السعودية تسجل 3334 مخالفة لحظر التجول بالمملكة

رصدت وزارة الداخلية السعودية، عددا من مخالفات حظر التجول بالمملكة، بلغ 3334 مخالفة على مستوى مناطق ومدن المملكة.





وتصدرت مدينة الرياض بـ1845 مخالفا ل منع التجول ، وفي المرتبة الثانية مكة المكرمة بـ281 مخالفا، ثم المنطقة الشرقية بـ277 مخالفًا لمنع التجول.





وقال المتحدث باسم الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، "يجب على المواطنين والمقيمين ضبط حاجاتهم الضرورية القصوى خلال فترة السماح من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساء حتى لا يتم ضبطهم بمخالفة منع التجول، وإذا لم تكن هناك حاجة للخروج فتتم الاستعانة والطلب عبر منصات التنقل، كذلك ما يختص بالحالات الإنسانية أو الطبية عبر تطبيق "أسعفني".





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وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية، على أن لائحة منع التجول ولائحة الحد من التجمعات تهدفان إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد منها.