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محافظات

حملات مرافق وإشغالات لرفع الباعة الجائلين للوقاية من كورونا في المحلة ..صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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أحمد على

قاد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم حملة موسعة لمتابعة رفع الإشغالات وفض جميع التجمعات والحد من انتشار الباعة الجائلين وإعادة الانضباط في الشوارع والميادين حفاظا على أرواح المواطنين من أخطار تفشي عدوي "كورونا".


جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته الى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بضرورة إزالة العديد من الاشغالات وفض التجمعات وورفع الباعة الجائلين من الطريق الدائرى و الموقف الجديد حتى محلة أبوعلي.


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فى ذات السياق قال رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة إن الحملات المستمرة تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأهمية إزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، الي جانب رفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين بنطاق المدينة.


وأوضح "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين ضرورة الالتزام وعدم التجمع لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مرافق وإشغالات لرفع الباعة الجائلين للوقاية من كورونا في المحلة ..صور
حملات مرافق وإشغالات لرفع الباعة الجائلين للوقاية من كورونا في المحلة ..صور
حملات مرافق وإشغالات لرفع الباعة الجائلين للوقاية من كورونا في المحلة ..صور
حملات مرافق وإشغالات لرفع الباعة الجائلين للوقاية من كورونا في المحلة ..صور
حملات مرافق وإشغالات لرفع الباعة الجائلين للوقاية من كورونا في المحلة ..صور
حملات مرافق وإشغالات لرفع الباعة الجائلين للوقاية من كورونا في المحلة ..صور
حملات مرافق وإشغالات لرفع الباعة الجائلين للوقاية من كورونا في المحلة ..صور
حملات مرافق وإشغالات لرفع الباعة الجائلين للوقاية من كورونا في المحلة ..صور
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