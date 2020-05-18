انطلاق قافلة إفطار صائم لتوزيع 17500 كرتونة مواد غذائية بالمنيا

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم انطلاق قافلة المساعدات الغذائية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، ضمن قوافل الخير لإفطار صائم.





وسيتم توزيع 17 ألفا و500 كرتونة مواد غذائية بإجمالي 247 طن تقريبا من المواد الغذائية، لصالح الأسر الأكثر استحقاقا بـ 120 قرية بالمحافظة، حيث سيتم توزيعها بالتنسيق مع 107 جمعيات ومؤسسات.





أكد المحافظ، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم جميع ابنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة، وخاصة دعم الأسر الاسر الأكثر احتياجا والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل.





جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها المحافظ عبر الفيديو كونفرنس، بحضور دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك للإعلان عن بدء إطلاق القافلة.





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حضر إطلاق القافلة، من أمام مبنى الديوان العام، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحازم محمد وفا مدير مؤسسة مصر الخير بالمنيا.





وأعرب المحافظ عن خالص شكره للجهود التي تقوم بها وزارة التضامن بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، لدعم ومساندة الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجا،





وأشاد المحافظ بالجهود المشتركة بين الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة أخرى، والتي تهدف للوصول للأسر المحتاجة خاصة في ظل جائحة كورنا، والتي أعاقت الكثير عن العمل،





مؤكدا أن انطلاق تلك القوافل يعد رسالة قوية للجميع، أن المصريين جميعا يعملون على قلب رجل واحد، حكومة وشعبا وجيشا ومجتمعا مدنيا، من أجل مصر والمصريين.