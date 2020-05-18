مسلسل شاهد عيان الحلقة 24.. مقتل ابن محمد لطفى

عُرضت الحلقة 24 من مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020.
وشهدت احداث الحلقة مقتل "رامي" نجل "وهيب العزازي" ياتي هذا في الوقت الذي تراقب فيه "ليلى" المحامي "طارق المهدي" و"وهيب العزازي" لمحاولة معرفة اي شيء يخص "عمر" و"ندى" وتلتقط لهما الصور وهو الأمر الذي يعلمه طليقها ويحاول منعها
يواجه "وهيب" زوجته بخيانتها له مع عدوه "عادل الوايلي" الذي ينفذ "عمر" عملية اغتياله .
يحاول صديق ابنة "وهيب العزازي" الاعتداء عليها ولكنها تنجح في الهرب منه وتهديده بنفوذ والدها و ياتي هذا في الوقت الذي يبلغ طليق "ليلى" "وهيب العزازي" بانها تراقبه مقابل الحصول على أموال.
تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.
المسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبد القادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.