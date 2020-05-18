مسلسل شاهد عيان الحلقة 24.. مقتل ابن محمد لطفى

وشهدت احداث الحلقة مقتل "رامي" نجل "وهيب العزازي" ياتي هذا في الوقت الذي تراقب فيه "ليلى" المحامي "طارق المهدي" و"وهيب العزازي" لمحاولة معرفة اي شيء يخص "عمر" و"ندى" وتلتقط لهما الصور وهو الأمر الذي يعلمه طليقها ويحاول منعها





يواجه "وهيب" زوجته بخيانتها له مع عدوه "عادل الوايلي" الذي ينفذ "عمر" عملية اغتياله .





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