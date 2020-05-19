نادية الجندي ناعية الشيخ صالح كامل: كان بيقدر الفنانين..شاهد

نعت الفنانة نادية الجندي ، الشيخ صالح كامل زوج الفنانة صفاء أبو السعود، ومؤسس مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب".



ونشرت نادية الجندي صورة للراحل وعلقت عليها "خالص العزاء لأسرة الشيخ #صالح_كامل الذي رحل عنا منذ قليل الله يرحمه يارب ⁦ كان إنسان جميل ومحترم وبيحب الفن وبيقدر الفنانين ومحب لمصر .. تعازيَّ الحارة لأسرته الكريمة وأولاده وزوجته الصديقة العزيزة #صفاء_ابوالسعود ربنا يصبرهم جميعًا يارب والبقاء لله #نادية_الجندي".



وتُوفي منذ قليل صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود.



تركي آل الشيخ ينعى الشيخ صالح كامل.. شاهد

ونشرت المواقع السعودية «مكة وصراحة وأنحاء والمواطن» خبر الوفاة، ناعية رجل الأعمال.

يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ/ ـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.