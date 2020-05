نادية الجندي ناعية الشيخ صالح كامل: كان بيقدر الفنانين..شاهد

View this post on Instagram

خالص العزاء لأسرة الشيخ #صالح_كامل 😓 الذي رحل عنا منذ قليل الله يرحمه يارب ⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩ كان إنسان جميل ومحترم وبيحب الفن وبيقدر الفنانين ومحب لمصر .. تعازيه الحاره لأسرته الكريمة وأولاده وزوجته الصديقة العزيزة #صفاء_ابوالسعود ربنا يصبرهم جميعًا يارب والبقاء لله #نادية_الجندي