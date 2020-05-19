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فن

نادية الجندي ناعية الشيخ صالح كامل: كان بيقدر الفنانين..شاهد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:37 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
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مصطفى كرم

نعت الفنانة نادية الجندي ، الشيخ  صالح  كامل زوج الفنانة صفاء أبو السعود، ومؤسس مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب".

ونشرت نادية الجندي  صورة للراحل وعلقت عليها "خالص العزاء لأسرة الشيخ #صالح_كامل الذي رحل عنا منذ قليل الله يرحمه يارب ⁦ كان إنسان جميل ومحترم وبيحب الفن وبيقدر الفنانين ومحب لمصر .. تعازيَّ الحارة لأسرته الكريمة وأولاده وزوجته الصديقة العزيزة #صفاء_ابوالسعود ربنا يصبرهم جميعًا يارب والبقاء لله #نادية_الجندي".

وتُوفي منذ قليل صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود.

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ونشرت المواقع السعودية «مكة وصراحة وأنحاء والمواطن» خبر الوفاة، ناعية رجل الأعمال.

يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ/ ـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

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