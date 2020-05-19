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فن

أصالة تنعى الشيخ صالح كامل: كان طيبًا ودودًا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
نعت الفنانة أصالة، رجل الأعمال الشيخ صالح كامل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت أصالة تعليقا على صورة الشيخ صالح كامل: "بمنتهى الحزن تلقينا هذا الخبر المحزن والمؤسف رحيل رجل من كبار رجال الاعمال المكافحين الناجحين..كان طيبًا ودودًا وابًا يقدم النصيحة ويحتوى رحمه الله وأعان اهله والكثيرين من محبيه ومن عاشوا تحت ظله وللسعودية بجميع انحائها تعازيها وبالغ حزننا وأسفنا".

كان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART وراديو وتليفزيون العرب وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

وقد تلقى رجل الأعمال صالح كامل، تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م.

ظل الشيخ صالح كامل في وزارة المالية قرابة العشر سنوات، في وزارة المالية وبعدها قرر مغادرة العمل الحكومي من باب وزارة المالية والاتجاه نحو القطاع الخاص والذي حقق فيه نجاحا ملحوظا ووصل إلى أنه امتلك وأدار قرابة 300 شركة وبنك ومؤسسة في السعودية و45 دولة برأسمال يزيد عن 12 مليار ريال.

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