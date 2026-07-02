قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تستأنف تحويلات الدولار إلى العراق بعد أشهر من التعليق
التعليم تنفي تداول امتحاني كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة قبل توزيعهما باللجان
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 327 مسيّرة أوكرانية ليلا
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس
أجمل صلاة على النبي مكتوبة.. صيغ مأثورة ومستحبة لنيل الأجر والبركة وقضاء الحوائج
سعر الدولار يتراجع في البنك المركزي.. اعرف بكام
طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لبدء التفتيش قبل امتحاني الكيمياء والجغرافيا
بعثة منتخب مصر تصل إلى دالاس استعدادًا لمواجهة أستراليا في كأس العالم
التعليم: التعريب مسموح في لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس اللغات
التعليم تتابع وصول أسئلة الكيمياء والجغرافيا للجان الثانوية العامة 2026
دعاء الصباح للرزق.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب الرزق وفتح أبواب الخير
الدولار يقترب من 48 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الثانوية العامة 2026 | اليوم امتحان الكيمياء لعلمي والجغرافيا لأدبي

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يؤدي اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة 2026 الشعبة العلمية امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 ، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية .

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 ، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ووفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يتكون  امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026  من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين أيضا، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين غدا الخميس 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية
  • الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا
  • الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ
  • الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة
  • الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء
  • الأحد 28 يونيو: اللغة العربية
  • الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية
  • الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا
  • الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
  • الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل
  • الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ
  • الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس
  • الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا
  • الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية
  • الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية
  • الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى
  • الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية
  • الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى
  • الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية
  • الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى
  • الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية
  • الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى
  • الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية
  • الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 
الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة امتحان

ترشيحاتنا

مقاتلات حربية أمريكية

واشنطن تسحب قاذفاتها من قاعدة انطلقت منها ضربات إيران وسط لإعادة التموضع العسكري

طيران الاحتلال

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق ريفي القنيطرة ودرعا وسط تصاعد التوتر جنوب سوريا

ألمانيا

الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتوصل إلى اتفاق على حزمة إصلاحات لإنعاش الاقتصاد

بالصور

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

غير تقليدي.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد