الثانوية العامة 2026 | اليوم امتحان الكيمياء لعلمي والجغرافيا لأدبي

يؤدي اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة 2026 الشعبة العلمية امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 ، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية .

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 ، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ووفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين أيضا، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين غدا الخميس 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026