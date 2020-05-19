باستثمارات تزيد عن مليار جنيه.. توقيع اتفاقية إنشاء أكبر مصنع للألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية





وأعلنت شركة بنية كابيتال (فايبر مصر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقًًا)، الرائدة في مجال حلول وخدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية في مصر والمنطقة، عن شراكتها مع الهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء أكبر مصنع لكابلات الألياف الضوئية في مصر والمنطقة الأفريقية والعربية، بحجم استثمارات يتعدي المليار جنيه، وذلك بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس.













يأتي هذا الإتفاق في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وخفض الواردات،بالشراكة مع الخبرات العالمية. وفي إطار التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لإحداث تنمية حقيقية وجذب استثمارات مفيدة والمضي قدمًا في تحيقق رؤية الدولة للمنطقة الاقتصادية لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها الهيئتين لإنشاء مجمعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية الشهر الماضي.





وفي هذا الصدد أكد "التراس" أن هذا الصرح الصناعي سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذه الشراكة تأسيس صناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلي من بُنى تحتية تكنولوجيا متطورة للشبكات والإتصالات لخدمة المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، بالإضافة إلي فتح منافذ للتصدير للمنطقة العربية وإفريقيا.





ونوه "التراس" إلى أن مصر حققت خطوات ملموسة لتحقيق أهداف خطة التحول الرقمي،مؤكدًا اهتمام العربية للتصنيع بدعم إستراتيجية الدولة لتحقيق الرقمنة الذكية وتطوير وتعزيز حلول الإتصالات في مصر وقارة أفريقيا وفقا لمعايير الجودة العالمية والمشاركة في إنشاء خطوط اتصالات المشروعات الرقمية العملاقة التي تتميز بالسرعة وأمان تداول المعلومات والإتصالات.





من جهة أخرى أكد المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن المشروع يعد أكبر مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية في قطاعها الجنوبي بالعين السخنة، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لإحداث تنمية حقيقية وجذب استثمارات محلية مفيدة والمضي قدمًا في تحيقق رؤية الدولة للمنطقة الاقتصادية لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها الهيئتان لإنشاء مجمعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية الشهر الماضي.





وأشار رئيس الهيئة الاقتصادية إلى أن المشروع يقام على مساحة ٥٠ ألف متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة بالقطاع الجنوبي في العين السخنة، بتكلفة استثمارية للإنشاءات وخطوط الإنتاج بنحو ٥٠٠ مليون جنيه، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية سنويًا للمشروع ستبلغ ٦٠ ألف كم كابل، بما يخدم الاستثمار المحلي ويدعم خطط الدولة وتلبية احتياجاتها المحلية سواء لشركات الاتصالات أو المدن الجديدة وأيضًا احتياجات شركات الكهرباء والبترول والغاز وكذلك التصدير للسوق العربي والإفريقي والأوروبي.





وأضاف زكي أن هذه المشروعات ستساهم في توفير فرص عمل للشباب المصري والذي نركز عليه في تعاقداتنا وإلتزاماتنا لتحقيق الخطة الاستراتيجية للمنطقة في ٢٠٢٠/ ٢٠٢٥ الخمس سنوات المقبلة.





من جانبه، أوضح المهندس "أحمد مكي" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بنية كابيتال"، أن هذا التعاون يعد الأول من نوعه في مصر لتحقيق الرقمنة الذكية للمشروعات الرقمية العملاقة، مشيرًا إلي أننا نستهدف تطوير البنية التحتية التكنولوجية بكافة المشروعات التنموية وما يتصل بها من حلول وخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات.





وأشار "مكي" إلى أن صناعة الألياف الضوئية هي حجر الزاوية لإنطلاق مشاريع التحول الرقمي بصورة إقتصادية وخصوصًا في ظل المشروعات القومية الكبري التي تقوم بها الدولة في مجال المدن الجديدة والبنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الذكية.





وأضاف أنه من المخطط أن يبدأ الإنتاج التجريبي للمصنع خلال الربع الثالث من العام القادم 2021 بطاقة إنتاجية سنويًا تزيد عن أربعة ملايين كيلومترات من الألياف الضوئية وتزداد تلك القدرة تباعًا طبقًا لخطة توسعات طموحة وعملية للشركة، مؤكدًا أن مصر ستصبح أحد أهم المراكز العالمية لتخزين ونقل البيانات.





ومن خلال اختيار شركة "Corning Incorporated" الرائدة عالميًا في مجال الألياف الضوئية والكابلات وحلول الإتصالات، كمورد استراتيجي للألياف الضوئية للمصنع، ستقوم الشركة بتقديم سبل الدعم المختلفة للمشروع وتوفير مجموعة من الحلول الإبداعية الرائدة عالميًا , إلى جانب توريدات موثوق بها تعتمد علي القدرات التصنيعية العالمية للشركة، والتي تعد أول من اخترع الألياف الضوئية المتميزة بإنخفاض تدهور الإشارة وهو ما أدي إلي تغير الطريقة التي يقوم بها العالم بتصنيع ومشاركة واستهلاك البيانات.





وأعرب "ريتشارد نيفينز" نائب رئيس قسم العمليات التجارية للألياف الضوئية بشركة كورنينج الأمريكيةCorning "" Incorporated" عن سعادته باختيار الشركة كمورد استراتيجي لهذا المشروع الواعد من خلال شركة بنية كابيتال (فايبر مصر) بما يؤكد أن يكون المصنع الجديد قادرًا علي تقديم كابلات فائقة الجودة من خلال استخدام أحدث المبتكرات العالمية وأكثرها تقدمًا في مجال صناعة الألياف الضوئية، بالإضافة إلي توفير إمداد آمن لتلبية معدلات الطلب المتزايدة في مصر والمنطقة من خلال القدرات التكنولوجية العالمية التي تتمتع بها شركة كورنينج.





من جانبهم؛ أكد الدكتور "عمرو طلعت" وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي أهمية تعزيز المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تطوير وتحديث البنية التكنولوجية للأجهزة الحكومية المختلفة والتي تعد ركيزة أساسية لبناء مصر الرقمية.





وأشاد "طلعت" بجهود العربية للتصنيع في تلبية متطلبات خطط التنمية التكنولوجية للدولة وتحديث البنية الأساسية والإتصالات بأعلى مستويات الجودة العالمية؛ وأيضًا بالتعاون بين الهيئة وشركة بنية كابيتال لإنشاء مصنع لإنتاج كابلات الالياف الضوئية؛ مشيرا إلى جهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اتاحة البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد كوادر بشرية مدربة في مجال تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.





وأكدت "نيفين جامع" وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة علي الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية الهائلة للهيئة العربية للتصنيع في توسيع القاعدة الصناعية المصرية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية الوزارة لزيادة الإعتماد علي الصناعة الوطنية في تلبية احتياجات السوق المحلي لإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري.



