نائب: من الصعب تفعيل مشروع الروشتة الإلكترونية بسبب كثرة عدد الصيدليات

قال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الروشتة الإلكترونية جيدة وتواكب فكرة التطور التكنولوجي ، مشيرا إلى أنه من الصعب تعميم هذا المقترح.

وأشار الطحاوى لـ"صدى البلد" إلى أنه من الصعب تنفيذ مشروع الروشتة الإلكترونية بسبب كثرة عدد الصيدليات وعدم تحديد صيدلية معينة سيتم إرسال هذه الروشتة إليها ، بالإضافة إلى عدم وجود الأجهزة فى الصيدليات لاستقبال الروشتة.

وكانت قد كشفت هيئة الدواء عن تفاصيل تطبيق مشروع الروشتة الطبية الرقمية وآليات دمجه مع منظومة وزارة الصحة، بما يضمن التكامل بين المنظومتين الصحية والدوائية.

وأكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن مشروع الروشتة الرقمية يمثل إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمى فى القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن الهيئة تولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السلس للمشروع وتحقيق أثر ملموس للمواطن.

وأوضح الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن المشروع يسهم فى تحسين متابعة صرف الأدوية وضمان الاستخدام الآمن والرشيد لها، إلى جانب توفير قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الصحى وترتقى بجودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، أكد اللواء عمرو عايد مساعد وزير الصحة لشؤن التحول الرقمى أن وزارة الصحة والسكان تدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الربط بين منظومتى الصحة وهيئة الدواء ضمن مشروع الروشتة الرقمية سيؤدى إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية فى ميكنة خدمات الرعاية الصحية، ويسهم فى تسريع ودقة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما يخدم المواطن بشكل مباشر كما أشاد بالدور القيادى لهيئة الدواء المصرية فى تنفيذ المشروع، مثمنًا كفاءتها فى تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف وحرصها على تبنى حلول عملية تضمن التطبيق الفعّال على أرض الواقع، بما يعكس قدرتها على قيادة مشروعات التحول الرقمى فى القطاع الدوائى باحترافية عالية.