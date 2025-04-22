وكيل الصحة يبحث تفعيل الروشتة الإلكترونية بمستشفيي الحميات والصدر بقنا

عقد وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، اجتماعاً، لمناقشة سُبُل تفعيل الصيدلية المركزية الروشتة الإلكترونية داخل مستشفى الصدر بقنا ومستشفى حميات قنا.



وقال وكيل الوزارة، إنه تم استعراض أهمية "الروشتة الإلكترونية" في تحديد الأدوية المنصرفة للمواطنين بدقة، ومعرفة الجرعات المقررة لكل مريض وفقاً لحالته الصحية، مشيراً إلى أن هذا التطبيق -الذي سيتم تنفيذه بصيدليتي العيادات الخارجية بمستشفيي الصدر والحميات بقنا- سوف يُسهم بصورة ملحوظة في تقليل الجهد والوقت المبذولين لتلقي الخدمة للمواطنين.



وأوضح وكيل الوزارة، أنه من خلال البرنامج سوف يتم فتح ملف لكل مريض، يضم كافة البيانات الشخصية والمرضية والتشخيصية، للمتابعة الدقيقة للمريض حال تردده على المستشفى.