كان طيبا ودودا.. أصالة تنعي صالح كامل بكلمات موثرة

نعت الفنانة أصالة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل بكلمات موثرة.





ونشرت الفنانة أصالة صورة للشيخ صالح كامل من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت قائلة: "بمنتهى الحزن تلقّينا هذا الخبر المُحزن المُؤسف .. رحيل رجل من كبار رجال الأعمال المكافحين النّاجحين .. كان طيّبًا ودودًا".





وتابعت: "كان أبًا يقدّم النّصيحة ويحتوي .. رحمه الله وأعان أهله والكثيرين منّ مُحبّيه ومنّ عاشوا تحت ظلّه .. وللسّعودية بجميع أنحائها تعازينا وبالغ حزننا وأسفنا".





كان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.







