كان طيبا ودودا.. أصالة تنعي صالح كامل بكلمات موثرة

بمنتهى الحزن تلقّينا هذا الخبر المُحزن المُؤسف .. رحيل رجل من كبار رجال الأعمال المكافحين النّاجحين .. كان طيّبًا ودودًا .. وأبًا يقدّم النّصيحة ويحتوي .. رحمه الله وأعان أهله والكثيرين منّ مُحبّيه ومنّ عاشوا تحت ظلّه .. وللسّعوديه بجميع أنحائها تعازينا وبالغ حزننا وأسفنا.. #اصالة