AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كان طيبا ودودا.. أصالة تنعي صالح كامل بكلمات موثرة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:59 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نعت الفنانة أصالة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل بكلمات موثرة. 

ونشرت الفنانة أصالة صورة للشيخ صالح كامل من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت قائلة: "بمنتهى الحزن تلقّينا هذا الخبر المُحزن المُؤسف .. رحيل رجل من كبار رجال الأعمال المكافحين النّاجحين .. كان طيّبًا ودودًا".
 

وتابعت: "كان أبًا يقدّم النّصيحة ويحتوي .. رحمه الله وأعان أهله والكثيرين منّ مُحبّيه ومنّ عاشوا تحت ظلّه .. وللسّعودية بجميع أنحائها تعازينا وبالغ حزننا وأسفنا". 

كان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاء مبارك ينعى الشيخ صالح كامل: رحل رمز الإخلاص والوفاء والشهامة

بكلمات مؤثرة.. لطيفة تنعى الشيخ صالح كامل

أصالة تنعى الشيخ صالح كامل: كان طيبًا ودودًا

ترشيحاتنا

أمين الفتوى: إخراج زكاة الفطر حبوبا قد يعود بالخسارة على الفقراء.. فيديو

أفضل أعمال ليلة القدر 27 رمضان

دون الحاجة إلى لقاح.. علماء صينيون يتوصلون إلى علاج لـ كورونا

اقتربوا من التعافي.. نقل 10 مصابين بـ كورونا من العجمي إلى حجر أبو قير

أدعية مستجابة في ليلة القدر 27 رمضان

مرتضى منصور ردا على ممدوح عباس : لا نريد سماع صوتك ولا رؤية وجهك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك