جامعة بني سويف: تطبيق إلكتروني لاستقبال أبحاث طلاب الشعب والبرامج الجديدة

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج الجديد يعمل على استقبال أبحاث طلاب شعبة اللغة الفرنسية بكلية الحقوق وبرنامج الكيمياء الحيوية بكلية العلوم وكافة الشعب الخاصة باللغات بكلية السياحة والفنادق، لافتا إلي أن تصميم هذا البرنامج جاء بالتعاون مع وحدة تصميم وتطوير البرمجيات بالجامعة.

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وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع الأول حصل على تمويل بقيمة مليوني جنيه ويهدف الى تطوير اجهزة ليزر الفمتوثانية، شارك فى المشروع الدكتور طارق علي عميد المعهد الباحث الرئيسي وفريق من الباحثين هم محمد عباس وأحمد سمير ومني علي و احمد حيدر و الاء الدخاخني.





بينما حصل المشروع الثاني على تمويل بقيمة مائة الف جنيه ويهدف الى دراسة تأثير ليزر الفمتوثانية علي التئام الجروح والقضاء علي البكتيريا المسببة لتلوث الجروح وحصل علي هذا المشروع مجموعة تطبيقات الليزر البيولوجية برئاسة الدكتور احمد اسامة الجندي وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.