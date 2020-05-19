جامعة بني سويف: تطبيق إلكتروني لاستقبال أبحاث طلاب الشعب والبرامج الجديدة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن إطلاق تطبيق إلكتروني لاستقبال أبحاث طلاب الشعب والبرامج الجديدة، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع وحدة إدارة المشروعات عبر تقنية الفيديو بمشاركة الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج.
وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج الجديد يعمل على استقبال أبحاث طلاب شعبة اللغة الفرنسية بكلية الحقوق وبرنامج الكيمياء الحيوية بكلية العلوم وكافة الشعب الخاصة باللغات بكلية السياحة والفنادق، لافتا إلي أن تصميم هذا البرنامج جاء بالتعاون مع وحدة تصميم وتطوير البرمجيات بالجامعة.
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كما أعلن رئيس جامعة بني سويف عن حصول معهد أبحاث وتطبيقات الليزر علي تمويل مشروعين من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي.
وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع الأول حصل على تمويل بقيمة مليوني جنيه ويهدف الى تطوير اجهزة ليزر الفمتوثانية، شارك فى المشروع الدكتور طارق علي عميد المعهد الباحث الرئيسي وفريق من الباحثين هم محمد عباس وأحمد سمير ومني علي و احمد حيدر و الاء الدخاخني.
بينما حصل المشروع الثاني على تمويل بقيمة مائة الف جنيه ويهدف الى دراسة تأثير ليزر الفمتوثانية علي التئام الجروح والقضاء علي البكتيريا المسببة لتلوث الجروح وحصل علي هذا المشروع مجموعة تطبيقات الليزر البيولوجية برئاسة الدكتور احمد اسامة الجندي وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.