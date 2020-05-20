تخفيف ديون أفريقيا.. ماذا قال أمين عام الأمم المتحدة عن القارة السمراء؟

نشرت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الأربعاء، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن القارة السمراء والإشادة بجهودها فى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 والمطالبت بتخفيف ديون أفريقيا.





وقال أنطونيو جوتيريس فى حديث له مع "إذاعة فرنسا الدولية" إن الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها بعض الدول الأفريقية شجاعة مطالبًا مجموعة الـ20 بضرورة تخفيف ديون دول القارة السمراء لتجنب الأزمات الاقتصادية بعد تفشي وباء كورونا.





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وأشاد جوتيريس بجهود القارة الأفريقية التي بذلتها لمكافحة تفشي وباء كورونا، مؤكدًا أن على الدول المتطورة أن تستقي الدرس من الإجراءات الوقائية الشجاعة التي طبقتها أفريقيا.





وقال جوتيريس إن "تفشي كوفيد19 حدث ببطء أكبر بكثير مما كنا نتوقع والفضل في هذا يرجع إلى غالبية الحكومات والمجتمعات الأفريقية التي اتخذت إجراءات وقائية شجاعة في الوقت المناسب، وهو درس يجب على الدول المتقدمة تعلمه".





ورحب جوتيريس بالخطوة التي قام بها في منتصف أبريل الماضي العديد من الجهات الدائنة، أمثال دول مجموعة العشرين، والتي قررت تعليق ديون على الدول الأشد فقرا بسبب كورونا لكن اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أن هذا التعليق غير كاف ولا بد من تخفيف أصل الدين الذي يثقل كاهل هذه الدول.





وإختتم جوتيريس أنه "علينا أن نخفف أصل الديون للدول الأفريقية لمقاربة أكثر شمول وبنيوية حتي نتجنب، حدوث سلسلة من حالات الإفلاس في المستقبل والتي ستؤدي إلى كساد اقتصادي كبير".