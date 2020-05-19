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أخبار العالم

كورونا يواصل الانتشار.. إفريقيا تسجل 88.172 إصابة بـ كوفيد 19

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقى

تخطت الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى دول القارة الأفريقية 88 ألف حالة، حيث سجلت دول أفريقيا 88,172 إصابة بـ فيروس كورونا من بينهم  2,834 حالة وفاة وتعافى 33,863 حالة من فيروس كورونا المستجد ، وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


كان تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أكد أنه سيتم إطلاق تحقيق مستقل حول الاستجابة لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

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يأتى ذلك فى الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية  دعمها لـ منظمة الصحة العالمية وذلك  بعد التهديدات التى أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع تمويل بلاده نهائيًا عن المنظمة بسبب إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجدّ.



يشار إلى أن العديد من الدول الإفريقية اتخذت مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجول وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدولى، و عدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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