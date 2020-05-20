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فيديو جراف

فيديوجراف.. العقوبات المقررة على المخالفين للإجراءات الاحترازية بعد العيد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:03 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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منار شعبان
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا. 

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ضمت تلك الإجراءات حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا، مع استمرار جميع الإجراءات التي سبق الإعلان عنها والمتعلقة بغلق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، والمحال التجارية، والنوادي والمنتزهات والحدائق.

قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه ستطبق عقوبات على المخالفين لهذه القرارات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن العقوبات المقررة لمخالفة إجراءات وقرارات رئيس الوزراء من خلال الفيديوجراف التالي:
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