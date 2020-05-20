رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يتفقد مقر منطقة الإسماعيلية

وسط إجراءات احترازية تفقد أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري ل لميني فوتبول مقر منطقة الإسماعيلية ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها لتفقد أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.





رافق رئيس الاتحاد الكابتن فكري صالح مستشار الاتحاد الفني للمناطق.





أشاد رئيس الاتحاد أحمد سمير بالمجهود المبذول من المهندس أحمد عبد الخالق رئيس المنطقة بحضور أعضاء مجلس إدارة المنطقة الكابتن إسماعيل حفني نائب رئيس المنطقة والمدير الفني للمنطقة والكابتن محمد جاد المدير التنفيذي والكابتن علي بدوي رئيس لجنة المسابقات والكابتن السيد فتحي رئيس لجنة الحكام والاستاذ حسن الخباز أمين الصندوق والدكتور ناصر هريدي رئيس اللجنة الطبية والكابتن خالد عزب رئيس لجنة شؤون اللاعبين والاستاذة نانسي القاضي رئيس اللجنة الإعلامية.





وشهدت الجولة حضور سامي عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية والدكتور نادر شلبي نقيب المهن الرياضية بـ الإسماعيلية والعقيد هشام الفقي المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية والدكتور أحمد حشيش مستشار وزير التربية والتعليم للجودة ورئيس منطقة الشرقية للميني فوتبول محمد السماحي وسيد فرغلي مدير بنك دبي الامارات بالإسماعيلية وأحمد أبو المعاطي كضيوف شرف.





وصرح رئيس الاتحاد أنه سعيد بوجوده اليوم في محافظة الإسماعيلية وهذه التحضيرات والأجواء المتميزة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة في ظل الأهمية الكبيرة لمنطقة الاسماعيلية لمنظومة الميني فوتبول المليئة بالمواهب الشابة والجماهير العاشقة للرياضة بصفة عامة والكرة على وجه الخصوص والتي تضم نادي الاسماعيلي العريق وعديد الأندية الكبيرة ومراكز شباب متميزة وأكاديميات واعدة وأن أهم أهدافنا هو توسيع قاعدة الممارسة والانتشار للعبة حتى يتثنى لنا نشر اللعبة في كل ربوع المحافظة وتوجيه أبنائنا من شباب المحافظة إلى الرياضة والبعد عن الارهاب والمخدرات لنؤكد أن مصر وقيادتها قريبة من شبابها في كل ربوع الوطن في ظل الاهتمام الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشباب مصر في شتي القطاعات وخاصة الرياضة وكذلك الدعم الكبير من معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي والجدير بالذكر أن اللعبة منذ البدء في تأسيسها في الإسماعيلية لاقت قبولا كبيرا لدي شباب المحافظة ونحن في انتظار عودة النشاط الرياضي لإطلاق أنشطتنا وأن اتحاد الميني فوتبول ولد عملاقا بهياكلة كاملا وقادم بقوة لجميع القري والمدن المصرية وأنه في خلال فترة توقف النشاط سيتم الانتهاء من تشكيلات جميع المناطق في مختلف محافظات مصر والاستعداد لانطلاق الدوري الأول للميني فوتبول عقب عودة النشاط قريبا بعد الاجتماع والتنسيق مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الداعم بقوة للاتحاد.





وفي الختام توجه رئيس الاتحاد أحمد سمير بالشكر إلى رئيس منطقة الإسماعيلية المهندس أحمد عبد الخالق والأعضاء على حفاوة الاستقبال متمنيا لهم التوفيق.