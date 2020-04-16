رئيس اتحاد ميني فوتبول يكشف عن دور وزير الشباب في انطلاق البطولة

أكد أحمد سمير رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أننا واجهنا صعوبات كبيرة في إشهار اللعبة خلال السنوات الماضية لأنها تُعد رياضة جديدة في مصر.





وأضاف سمير في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان له دور كبير في إظهار الاحاد في مصر لأنها لم يكن لها وجود من قبل.





وأشار إلى أن البطولة كانت ستُقام في 28 مارس الماضي لولا تفشي هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم.







