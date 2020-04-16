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رياضة

رئيس اتحاد ميني فوتبول يكشف عن دور وزير الشباب في انطلاق البطولة

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:12 م
الإتحاد المصري للميني
الإتحاد المصري للميني فوتبول
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محمد رشاد
أكد أحمد سمير رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أننا واجهنا صعوبات كبيرة في إشهار اللعبة خلال السنوات الماضية لأنها تُعد رياضة جديدة في مصر.

وأضاف سمير في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان له دور كبير في إظهار الاحاد في مصر لأنها لم يكن لها وجود من قبل.

وأشار إلى أن البطولة كانت ستُقام في 28 مارس الماضي لولا تفشي هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم.


وأكمل أنه تم تأجيل البطولة لأجل غير مسمى بالاتفاق مع اللجنة المنظمة والاتحاد العربي وخلال الأيام القادمة سيكون هناك موعد جديد لإقامة البطولة.
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