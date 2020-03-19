فكري صالح يكشف خطأه مع الزمالك.. كواليس اكتشافه لـ عصام الحضري.. فيديو

وأردف: "ووافق كرول على عصام الحضرى، وأكد لي أنني سأتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب المصري وفي ذلك الوقت هاجمني الأهلوية بشكل قوي طوال تلك الفترة بسبب جلوس مصطفى كمال حارس الأهلي على دكة البدلاء".





كشف فكري صالح مدرب حراس المرمي أنه ارتكب غلطة وحيدة خلال تدريبه لحراس مرمى الزمالك، وذلك قبل مباراة أشانتى كوتوكو بطل غانا فى إياب دور الـ 8 ببطولة إفريقيا أبطال الدورى بمسماها القديم عام 1987، والتى خسرها الزمالك بـ 5 أهداف مقابل هدف واحد.وأضاف صالح في تصريحات تلفيزيونية: "بسبب الضغوط اخترت عادل المأمور كحارس أساسي للفريق في المباراة بدلا من أيمن طاهر، وحسب الرؤية الفنية للمدرب باركر في ذلك الوقت اختيار طاهر، إلا أن باقي الجهاز الفنى وحسب التصويت تم اختيار المأمور".وأكمل: "باركر أكد أنني سأتحمل مسؤولية المباراة بالكامل واتغلبنا بخماسية كاملة من كرات عرضية، وحاولوا فعلها مع عصام الحضري ولكننى رفضت لأن العدل أساس الملك".وأوضح: "اختيار عصام الحضري جاء لأنه يمتلك الإصرار والقوة لتحقيق أهدافه وعندما لعب مباراة نيجيريا قدم أداء قويا، وطلبت من كرول المدير الفني للمنتخب الأوليمبي في ذلك الوقت خوض الحضري المباراة، وشرحت أسبابي".واختتم فكرى صالح تصريحاته قائلا: "وقام خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة الحالي بالنادي الأهلي بالحصول على خدمات عصام الحضري".