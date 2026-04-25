إيرادات الأفلام.. برشامة في الصدارة وصراع بين مالك والفيشاوي

أحمد إبراهيم

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين 5 أفلام على شباك التذاكر، هي: «برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس» و«إشعار بالموت».

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس والتي بلغت قيمتها 3.513.373 جنيه طبقا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

برشامة 

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس، وصلت إلى 2.507.399 جنيها، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

“برشامة” بطولة: هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

إيجي بست

وحقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى 501.671 جنيه، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمي أبو ضيف.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصناع السينما في مصر.

سفاح التجمع

بينما فيلم سفاح التجمع حقق إيرادات وصلت إلى 383.904 جنيه، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

فاميلي بيزنس 

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 105.680 جنيهًا في أولى أيام عرضه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

فيلم إشعار بالموت

بينما حقق فيلم “إشعار بالموت” إيرادات بلغت قيمتها 14.719 جنيه.

ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، يتصدرهم الفنان الراحل بهاء الخطيب، إلى جانب يارا عزمي، عمرو عبد الجليل، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، أيمن الشيوي، حمدي الوزير، والطفل آدهم شتا، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل.

ويأتي فيلم «إشعار بالموت» ضمن الأعمال التي تراهن على تقديم محتوى مختلف، حيث تدور أحداثه في أجواء من الغموض والتشويق، ما يجعله من الأفلام المنتظرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل مشاركة مجموعة متنوعة من النجوم تجمع بين الخبرة والوجوه الشابة.

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
BYD
ماري ترامب
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
