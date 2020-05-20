السقا وشريف سلامة يغنيان مرحب شهر الصوم ببرنامج اغلب السقا.. فيديو

في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم " إغلب السقا "، قام النجم أحمد السقا وشريف سلامة بأداء أغنية "مرحب شهر الصوم مرحب".





واكد السقا أن المؤلف الكببر أسامة أنور عكاشة هو من قام باكتشافه وهو من اكتشف الفنان شريف سلامة





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برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.



