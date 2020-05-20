AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السقا وشريف سلامة يغنيان مرحب شهر الصوم ببرنامج اغلب السقا.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:57 م
شريف سلامة بأغلب
شريف سلامة بأغلب السقا
Advertisements
محمود محسن
في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "إغلب السقا"، قام النجم أحمد السقا وشريف سلامة بأداء أغنية "مرحب شهر الصوم مرحب".

واكد السقا أن المؤلف الكببر أسامة أنور عكاشة هو من قام باكتشافه وهو من اكتشف الفنان شريف سلامة.

اقرا ايضا

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"إغلب السقا" الليلة فى مواجهة عمرو سعد على MBC مصر

حمدي الميرغني ضيف برنامج "إغلب السقا" الليلة مع أحمد السقا

بوسي ضيفة برنامج إغلب السقا على MBC مصر

رامي عياش ضيف برنامج "اغلب السقا"..الليلة

رامي عياش يواصل الفوز في اغلب السقا .. فيديو

باسل خياط ضيف برنامج "إغلب السقا" الليلة

ترشيحاتنا

اقتصادي: العالم مستقبلا سيعتمد على تقنية الـ5G ومن يتحكم بها يحكم العالم.. فيديو

لا تهاون في الاجراءات الوقائية .. مدبولي: القاهرة والجيزة الأعلى إصابة بـ كورونا

دى قلة أدب.. محيي إسماعيل يعتذر لـ رامز جلال على الهواء

18 يوليو.. محاكمة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي بسبب مجنون رسمي

هنأ المصريين بعيد الفطر.. مدبولى: توفير كمامات مستدامة للمواطنين بأسعار مقبولة وجودة عالية

أمل جديد.. خبير بريطاني : وفيات كورونا صفر آخر يونيو القادم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن سورينتو 2021 الجديدة كليا.. صور

شيفت كارير.. ريهام سعد تخلت عن لقب مهندسة مدنية لأجل حب الديكور

بمكياج هادئ.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة محتشمة