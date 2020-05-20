إنجي علاء تحتفل بعيد زوجها من يوسف الشريف وتوجه له رسالة.. شاهد

احتفلت السينارست إنجي علاء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعيد جوازها ال 11 من الفنان يوسف الشريف.
نشرت إنجي علاء صورة لها مع زوجها الفنان يوسف الشريف علقت عليها قائلة "عيد جوازنا الـ ١١ كل سنة وانت طيب يا حبيبي رحلة كفاح طويلة يارب دايما ربنا يعملنا اللي فيه الخير كل عيد جواز وانت جنبي في احسن حال وصحة وسعادة وربنا يخليك لينا".
وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.
ويشارك الفنان يوسف الشريف في بطولة مسلسل "النهاية" مع كل من الفنان عمرو عبدالجليل، باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.