إنجي علاء تحتفل بعيد زوجها من يوسف الشريف وتوجه له رسالة.. شاهد

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صورة لها مع زوجها الفنان يوسف الشريف علقت عليها قائلة "عيد جوازنا الـ ١١ كل سنة وانت طيب يا حبيبي رحلة كفاح طويلة يارب دايما ربنا يعملنا اللي فيه الخير كل عيد جواز وانت جنبي في احسن حال وصحة وسعادة وربنا يخليك لينا".