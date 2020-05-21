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أخبار العالم

أول تعليق من محامي ترامب السابق عقب الإفراج عنه

الخميس 21/مايو/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعرب، مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الامريكي، عن سعادته بالعودة إلى المنزل، عقب الإفراج عنه من السجون الأمريكية. 

وكتب كوهين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى المنزل والعودة إلى عائلتي. هناك الكثير الذي أريد أن أقوله وأعتزم أن أقول". 

وأضاف محامي ترامب السابق: "لكن الان ليس الوقت المناسب، قريبا سأتحدث، شكرا لكل أصدقائي وداعمي". 

وأطلقت السلطات الأمريكية، سراح مايكل كوهين المحامى السابق للرئيس الأمريكي من السجن الفيدرالي، بسبب مخاوف من إمكانية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث يقضي عقوبة 3 سنوات من المنزل. 

كوهين، الذي أقر بإتهامات الاحتيال في تمويل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، كان المقرر إطلاق سراحه العام المقبل 2021، إلا أنه أطلق سراحه. 

ووافق مكتب السجون الفيدرالي على الإفراج المبكر بعد أن طلب محامو كوهين قطع مدة عقوبته أو قضاء الباقي في المنزل بسبب ظروف السجن غير الآمنة.

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