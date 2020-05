زفاف عريس يفصله عن الموت 3 أشهر فقط.. صور

طالما وجد الحب فلا مجال للحجج أو الأعذار، فبعد قصة حب طويلة خطط شاب وفتاة لدخول الجامعة معًا ثم الزواج والعيش سويًا إلى الأبد لكن جميع خططهما باءت بالفشل عندما علم الشاب بأن لديه 3 أشهر فقط للعيش.





رغم معاناته من مرض خطير لن يسمح له بالعيش إلا لـ3 أشهر فقط بحسب الأطباء تزوج شاب بريطاني في الـ18 من صديقته في المدرسة الثانوية بعد تأخر حالته.





تم ترتيب الزواج في خلال 4 أيام فقط بعد مباركة العائلتين رغم معرفة الثنائي أنهما لن يعيشا سويًا للأبد كما خططا بل إنها 3 أشهر فقط ليتمكن سرطان العظام من الشاب تشيس سميث كليًا.





وعلى طريقة فيلم the fault in our stars لم يفترق الحبيبان عن بعضهما ولا يوم واحد منذ لقائهما الأول وهو ما جعل سادي تقع في حبه وتقرر عيش حياتها معه حتى الموت وفقًا لصحيفة مترو.