AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

زفاف عريس يفصله عن الموت 3 أشهر فقط.. صور

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:42 ص
زفاف
زفاف
Advertisements
عزة عاطف
طالما وجد الحب فلا مجال للحجج أو الأعذار، فبعد قصة حب طويلة خطط شاب وفتاة لدخول الجامعة معًا ثم الزواج والعيش سويًا إلى الأبد لكن جميع خططهما باءت بالفشل عندما علم الشاب بأن لديه 3 أشهر فقط للعيش.

رغم معاناته من مرض خطير لن يسمح له بالعيش إلا لـ3 أشهر فقط بحسب الأطباء تزوج شاب بريطاني في الـ18 من صديقته في المدرسة الثانوية بعد تأخر حالته.

اقرأ المزيد:


تم ترتيب الزواج في خلال 4 أيام فقط بعد مباركة العائلتين رغم معرفة الثنائي أنهما لن يعيشا سويًا للأبد كما خططا بل إنها 3 أشهر فقط ليتمكن سرطان العظام من الشاب تشيس سميث كليًا.

وعلى طريقة فيلم the fault in our stars لم يفترق الحبيبان عن بعضهما ولا يوم واحد منذ لقائهما الأول وهو ما جعل سادي تقع في حبه وتقرر عيش حياتها معه حتى الموت وفقًا لصحيفة مترو.

كانا قد خططا لدخول جامعة إنديانا معًا بعد إنهاء المدرسة الثانوية، لكن تلقى تشيس الخبر المروع بأنه لم يكن لديه سوى 3 إلى 5 أشهر فقط للعيش، مع أو بدون علاج، وحينها قررا الزواج والعيش في سعادة حتى الفراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاق بعد شهر من الزواج.. الزوجة الحائرة دفعت مستقبلها ثمن وقوفها بجانب أسرتها

ترشيحاتنا

لماذا قدم وزير التعليم العالي بريزنتيشن أزمة كورونا وليست الصحة.. فيديو

دماء على ملابس بائعة المناديل.. تفاصيل اغتصاب طفلة بطريق العين السخنة.. صور

ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل طائرتها الخاصة.. شاهد

اللجنة حتعمل إيه.. شطة يطالب الزمالك بـ تقديم شكوى لـ الجبلاية بشأن لقب نادي القرن

أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

الوزراء: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية 56.3% رغم جائحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 22 مايو.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

زفاف عريس يفصله عن الموت 3 أشهر فقط.. صور

ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة