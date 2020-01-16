جت الحزينة تفرح.. عريس يدخل في نوبة ضحك بعدما أصاب عروسته في عينها

بعد أن وضع عريس عروسته في موقف محرج بسبب توتر حفل الزفاف، لم يستطع أن يتمالك نفسه من شدة الضحك بينما هي غارقة في البكاء.





خلال حفل زفاف في فيتنام حاول عريس فتح زجاجة الشمبانيا لتقديم بعضها للعروس كتقليد متعارف عليه في معظم أماكن العالم.





لكن بدلًا من أن يوجه الزجاجة بعيدًا وهو يفتحها، كانت الزجاجة قريبة من وجه العروس فطار الغطاء في وجهها وأصاب عينها اليمنى.





ظلت العروس تبكي من شدة الألم الذي أصاب عينها، لكن العريس لم يتأثر بل انقلب الأمر لديه إلى ضحك على بكاء العروس.





نشرت صحيفة الدايلي ميل المقطع المحرج، وظهر في الفيديو أحد الحضور وهي تقدم منديلًا للعروس، لكن العريس تناوله وحاول مسح دموعها ثم مسح قميصه.



