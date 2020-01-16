AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جت الحزينة تفرح.. عريس يدخل في نوبة ضحك بعدما أصاب عروسته في عينها

الخميس 16/يناير/2020 - 07:38 ص
موقف محرج لعروس
موقف محرج لعروس
Advertisements
عزة عاطف
بعد أن وضع عريس عروسته في موقف محرج بسبب توتر حفل الزفاف، لم يستطع أن يتمالك نفسه من شدة الضحك بينما هي غارقة في البكاء.

خلال حفل زفاف في فيتنام حاول عريس فتح زجاجة الشمبانيا لتقديم بعضها للعروس كتقليد متعارف عليه في معظم أماكن العالم.

لكن بدلًا من أن يوجه الزجاجة بعيدًا وهو يفتحها، كانت الزجاجة قريبة من وجه العروس فطار الغطاء في وجهها وأصاب عينها اليمنى.

ظلت العروس تبكي من شدة الألم الذي أصاب عينها، لكن العريس لم يتأثر بل انقلب الأمر لديه إلى ضحك على بكاء العروس.

نشرت صحيفة الدايلي ميل المقطع المحرج، وظهر في الفيديو أحد الحضور وهي تقدم منديلًا للعروس، لكن العريس تناوله وحاول مسح دموعها ثم مسح قميصه.

Advertisements

موضوعات متعلقة

فرح يتحول لـ خناقة بعد ضرب شقيق العريس للعروسة | شاهد

فيديوجراف| شقيق العريس يضرب العروس ووالدتها فى الزفاف

بسبب عصبيته.. عريس يصدم عروسه ومعازيم حفل زفافه بتصرف مفاجئ.. شاهد

الراجل العصبي كارثة.. شاهد ردة فعل غريبة من عريس فشل في تقطيع التورتة.. فيديو

بسبب زوجها وحماتها.. عروس تترك حفل زفافها بعد تعرضها للخداع

شر انتقام.. بمقطع إباحي عريس يفضح علاقة عروسه بزوج أختها أمام المعازيم

ترشيحاتنا

بدون مكياج وبفستان أحمر.. شاهد أحدث ظهور لـ طليقة علي ربيع

موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يتهم وزير الدفاع التركي بالفشل والبلطجة.. الجمهور يغازل ياسمين صبري

هل يلزم الوضوء بمجرد الإحساس بالرغبة في قضاء الحاجة؟.. الإفتاء ترد

الكاف يحسم مصير نقل مباراة الهلال والأهلي خارج السودان

لم ينتظر كثيرا.. الأهلي يعلن عن نسر مباراة الفريق أمام طنطا

زوجتي لا تصلي ونصحتها كثيرا ولكنها لا تستجيب.. ماذا أفعل معها؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالفراشة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور ..صور

سميرة سعيد تتألق بفستان أحمر قصير في The Voice Senior ..صور

جت الحزينة تفرح.. عريس يدخل في نوبة ضحك بعدما أصاب عروسته في عينها