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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصادر: الإصلاح والتنمية يحصد 4 مقاعد بالقائمة الوطنية لخوض انتخابات الشيوخ

القائمة الوطنية
القائمة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

كشفت مصادر داخل حزب الإصلاح والتنمية عن أن الحزب سيحصل على 4 مقاعد ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأضافت "المصادر" أن الحزب توافق على أن يكون له 4 مساعد في القائمة الوطنية التي أعلن المشاركة فيها بشكل رسمي خلال الاجتماع التشاوري الأول لممثلي أحزاب القائمة أمس بحزب مستقبل وطن.

وأشار المصدر، إلى أ، الحزب سوف يخوض انتخابات الفردي ضمن تحالف الطريق الديمقراطي المكون من أحزاب"المصري الديمقراطي – الإصلاح والتنمية – العدل".

ونوه بأن الحزب لديه رغبة كبيرة في المنافسة بقوة من خلال كوادره في الانتخابات على المقاعد الفردية.

وبالأمس، عقد بمقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقد حضر الاجتماع الذي استغرق قرابة الثلاث ساعات، ممثلو الأحزاب والقوي السياسية التالية:( حزب مستقبل وطن - حزب حماة الوطن - حزب الجبهة الوطنية - حزب الشعب الجمهوري - حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- حزب المؤتمر - حزب الوفد - حزب الإصلاح والتنمية - حزب العدل - حزب التجمع - حزب الحرية المصري - حزب إرادة جيل - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)

القائمة الوطنية القائمة الوطنية من أجل مصر حزب الإصلاح والتنمية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ

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