هدية "الاختيار".. أمير كرارة في صور واحدة مع الشهيد منسي .. شاهد

‏‎بسم الله الرحمن الرحيم ‏‎(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) صدق الله العظيم. ‏‎كان المقرر انى انزل التصميمات بعد اخر حلقة لأشكر القائمين علي هذا العمال المشرف والذي تعرفنا من خلاله علي قصة حياة شخصية عظيمة مثل البطل الشهيد سيادة العقيد أحمد منسي ورفاقه الابطال العظماء أبطال الكتيبة ١٠٣ صاعقة والذين استشهدوا في كمين #مربع_البرث رحمة الله تعالي عليهم جميعا، لكن بعد احداث اليوم ووفاة بطل العمل لم اتمالك نفسي من عرض هذه التصميمات رغم انها لم تكتمل بعد ، شكرا امير كراره شكرا بيتر ميمي شكرا لكل شخص شارك في اخراج هذا العمل المشرف للجمهور ونتمنى المزيد من اعمال عن حياة كل بطل ضحى بروحه ووقته ومجهودة من اجل الوطن وندعوا الله ان لا يكون مزيد من الحروب والحملات الارهاربيه حفظ الله مصر وسائر بلاد الوطن العربي ، وأخيرا شكرا جمهورية مصر العربية ‏@karara.amir @petermimi @ahmed.elawady @diabel3aw @ramezamir_official @asser_yassin @mohamedemam @ahmedsalahhosny @essamelsakkaa @mohamedhamdyy @tamermursi @tamermagdy_actor #ملحمه_البرث #الاختيار #امير_كراره #منسي #المنسي #أحمد_منسي #بيتر_ميمي #علي_علي_السيد #رامي_حسنين #علي_الزينبي #هيثم_فتحي #محمد_السباعي #خالد_مغربي #محمد_محمود #هرم #هشام_عشماوي #الارهاب #مصر #الجيش #العريش #رفح #mgpexel