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فن

هدية "الاختيار".. أمير كرارة في صور واحدة مع الشهيد منسي .. شاهد

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:14 م
الشهيد احمد المنسي
الشهيد احمد المنسي وامير كرارة
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ميرنا محمود
أهدي مصمم الجرافيك محمد جابر، الفنان أمير كرارة صورة تجمع  بين شخصية البطل الشهيد أحمد منسى الحقيقية مع شخصيته بمسلسل "الاختيار" التى يجسدها النجم أمير كرارة ،وجاء هذا التصميم الجميل تقديرا منه للاداء المبدع الذي قدمة النجم امير كراره  في مسلسل الاختيار 

ونشر جابر الصور عبر حسابه بموقع "انستجرام" وكتب معلقا :"إهداء للفنان أمير كرارة والذي اعتقد انه أحق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع الاختيار.. ‏رحم الله المنسي والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وبارك في ذرياتهم وحفظ الله مصروسائر بلادنا"، ليرد عليه النجم أمير كراراة بالتعليقات قائلا :"شكرا يا محمد وتسلم ايدك"

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تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .


ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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‏‎بسم الله الرحمن الرحيم ‏‎(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) صدق الله العظيم. ‏‎كان المقرر انى انزل التصميمات بعد اخر حلقة لأشكر القائمين علي هذا العمال المشرف والذي تعرفنا من خلاله علي قصة حياة شخصية عظيمة مثل البطل الشهيد سيادة العقيد أحمد منسي ورفاقه الابطال العظماء أبطال الكتيبة ١٠٣ صاعقة والذين استشهدوا في كمين #مربع_البرث رحمة الله تعالي عليهم جميعا، لكن بعد احداث اليوم ووفاة بطل العمل لم اتمالك نفسي من عرض هذه التصميمات رغم انها لم تكتمل بعد ، شكرا امير كراره شكرا بيتر ميمي شكرا لكل شخص شارك في اخراج هذا العمل المشرف للجمهور ونتمنى المزيد من اعمال عن حياة كل بطل ضحى بروحه ووقته ومجهودة من اجل الوطن وندعوا الله ان لا يكون مزيد من الحروب والحملات الارهاربيه حفظ الله مصر وسائر بلاد الوطن العربي ، وأخيرا شكرا جمهورية مصر العربية ‏@karara.amir @petermimi @ahmed.elawady @diabel3aw @ramezamir_official @asser_yassin @mohamedemam @ahmedsalahhosny @essamelsakkaa @mohamedhamdyy @tamermursi @tamermagdy_actor #ملحمه_البرث #الاختيار #امير_كراره #منسي #المنسي #أحمد_منسي #بيتر_ميمي #علي_علي_السيد #رامي_حسنين #علي_الزينبي #هيثم_فتحي #محمد_السباعي #خالد_مغربي #محمد_محمود #هرم #هشام_عشماوي #الارهاب #مصر #الجيش #العريش #رفح #mgpexel

A post shared by Mohamed Gaber (@mgpexel) on

هدية "الاختيار".. أمير كرارة في صور واحدة مع الشهيد منسي .. شاهد
هدية "الاختيار".. أمير كرارة في صور واحدة مع الشهيد منسي .. شاهد
هدية "الاختيار".. أمير كرارة في صور واحدة مع الشهيد منسي .. شاهد
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هدية "الاختيار".. أمير كرارة في صور واحدة مع الشهيد منسي .. شاهد

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