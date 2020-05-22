حبست الأنفاس وذرفت الدموع.. الحلقة 28 من مسلسل الاختيار تثير مشاعر الفخر والكرامة في نفوس أهالي شهداء الأبطال الحقيقيين.. ويؤكدون: ولادنا رفعوا رأسنا

والد الشهيد علي تعليقا على "الاختيار": ابنى بطل وزمايله أبطال .. "الاختيار" خلاني أشوفه كأنه قدامي

أرملة الشهيد شبراوي: فخورة بما قام به البطل ومواجهته للتكفيريين بشجاعة

والد الشهيد الشبراوي لـ صدى البلد: الاختيار رصاصة في وجه الإرهاب

والدة الشهيد محمد صلاح: ابنى كان مخلصا ومحبا لـ "المنسى"





حالة إنسانية خاصة صنعها أبطال مسلسل الاختيار فى نفوس المصريين منذ بداية عرضه فى شهر رمضان، إلا أن حلقة الأمس والتى تناولت استشهاد العقيد أحمد منسى ورجاله من كتيبة 103 صاعقة، فى معركة كمين البرث بسيناء، التى قدم خلالها رجال القوات المسلحة تضحيات وبطولات سيظل التاريخ يذكرها جيل بعد جيل .

عيون تبكى وسط حالة من الفخر والعزة وسط مشاعر اختلط فيها الحزن بالسعادة خيمت أسر الشهداء الحقيقيين من أبناء كتيبة 103 صاعقة الذين يجسد مسلسل الاختيار بطولاتهم، عقب عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار، بشكل استدعى للذاكرة نفس الحالة التى خيمت على لمصريين وقت الحادث، "صدى البلد" ألتقت بأهالى شهداء كمين البرث الحقيقيين بعد متابعة الحلقة التى أظهر جانب من بطولات وتضحيات هؤلاء الشهداء اللذين قدموا ارواحهم فداء للوطن .

ومن بين هؤلاء الأبطال الشهيد المقاتل الرائد محمد صلاح إسماعيل ابن محافظة أسيوط قائد سلاح المدفعية والذي رفض أن يقتحم التكفيريين كمين البرث خوفا منه على التمثيل بجثامين الشهداء وطلب من قوات الدعم ضرب الكمين عليه وهو على قيد الحياة، الذى عبرت والدته عن سعادتها بمسلسل الاختيار والذي يسرد حياة الشهيد البطل أحمد المنسي وشهداء معركة كمين البرث، موضحة أن المسلسل يجسد البطولة الأخيرة التي جمعت الشهيدين أحمد منسي ومحمد صلاح.

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وقالت والدة الشهيد:" ابني محمد صلاح كان محب ومخلص للشهيد أحمد منسي، وشارك معه في العديد من المعارك ضد التكفييرين"

فيما قال المهندس إسلام صلاح، شقيق الشهيد البطل الرائد محمد صلاح قناص الكتيبة 103 صاعقة، إن شقيقه شارك في العديد من المداهمات والعمليات العسكرية، والعملية "حق الشهيد 1"، و"حق الشهيد 2"، وتطهير جبل الحلال، وكانت آخر الكلمات التى كتبها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى هى " اللهم الشهادة الشهادة".

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وعلى جانب أخر قال المحاسب "عمر شبراوي والد الشهيد أحمد الشبراوي ابن محافظة الشرقية انه تابع حلقة الامس من مسلسل الاختيار واكتشف ما كان يقوم به نجله من دور بطولي في مواجهة التكفيريين ولم يكن يخبرهم به لكي لا يقلقون عليه.

وأضاف والد الشهيد ان نجله أحمد كان الذراع اليمنى للشهيد البطل أحمد منسي وخاصة لانه خدم في الكتيبة 103 فترة طويلة من عام 2014 الي عام 2017 وكان يخرج مداهمات كثيرة وجمعته علاقة صداقة قوية بالشهيد أحمد منسي وجميع رجال الكتيبة.

من جانبها عبرت المهندسة "ندي حسن" أرملة الشهيد نقيب أحمد الشبراوي عن اعتزازها بمسلسل الاختيار والدور البطولي الذي قام به زوجها في مواجهة التكفيريين هو وزملائه الأبطال، والدفاع عن الوطن ضد أعدائه.

وأوضحت أنها كانت فخورة جدا بما قام به زوجها الشهيد في مواجهة التكفيريين والدفاع عن أرض سيناء الحبيبة، وأن حلقة اليوم تجسيد لما قام به جميع أبطال الكتيبة 103 في موقعة البرث، معبرة عن فخرها بجيش مصر وجميع رجاله لما يقدمونه من تضحية للدفاع عن أمن واستقرار الوطن داعية الله أن يحفظ جميع جنود وقادة قواتنا المسلحة.

وفى المنوفية حرصت أسرة الشهيد البطل النقيب أحمد محمد حسانين شهيد معركة البرث على متابعة الحلقة في أجواء وطنية ملتهبة تتخللها الدموع التي تذرفها العيون حزنا وفخرا بأبناء مصرنا الغالية الذين قدموا أرواحهم فداء ليعيش وطنهم حرا أبيا.

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"يا حبيبى يا علي، وكأني شايفاك قدامى، أنا فرحانة بيك رفعت راسنا يا قلب أمك كل الناس بتتكلم عنك ربنا يرحمك يا شجاع".. بهذه الكلمات تحدثت الحاجة فاطمة الزهيري عن ابنها الشهيد علي علي السيد، ابن مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وأضافت " مسلسل "الاختيار" خلاني أشوف علي اكلمه واقوله بطل يا على فخوره بيك يا قلب امك ، انا مردتش اتفرج فى الاول بس كل شويه حد يقولى افتحى شوفى على ابنك عمل ايه ؛واتفرجت عليه وفخورة بشجاعته وبكل زمايله" .

فيما قال والده "مسلسل الاختيار خلاني أشوف علي وكأنه قدامى شفت بطولته وشجاعته وكل شوية حد من البلد يكلمنى شفنا علي وبطولته ابنك بطل .. أيوة ابنى بطل وكل زمايله أبطال، هم سواء فى الجنة ربنا يرحمهم جميعا .

وأضاف:"على أد الوجع ما تعبنا يا بنى على أد مانا فخور بيك زى ما مصر كلها فخورة بيك، وأنا بشوف دورك فى مسلسل الاختيار ورجولتك بزداد سعادة بيك ؛ عشت شجاع ومت شجاع وزى ما قالوا فى الأغنية "العسكرى على من الشجعان انت كنت كده يا على وكنت أطيب قلب وأحن قلب يا بنى".