رفعت راسنا يا قلب أمك .. رد فعل والدة الشهيد علي بعد حلقة الاختيار





"يا حبيبى يا علي، وكأني شايفاك قدامى، أنا فرحانة بيك رفعت راسنا يا قلب أمك كل الناس بتتكلم عنك ربنا يرحمك يا شجاع".

















وتابعت والدة الشهيد : " مسلسل " الاختيار " خلاني أشوف علي اكلمه واقوله بطل يا على فخوره بيك يا قلب امك ، انا مردتش اتفرج فى الاول بس كل شويه حد يقولى افتحى شوفى على ابنك عمل ايه ؛واتفرجت عليه وفخورة بشجاعته وبكل زمايله" .









واضافت" على كان طيب وحنين اوى عليا، وقبل استشهاده كلمنى وقالى ادعيلى يا امى نفسى اموت شهيد ولما اموت افرحى بابنك وافتخرى بيه وانه مات راجل مش هكون اغلى من اللى راحوا يا أمى".





يذكر ان دور الشهيد ظهر في الحلقات الاخيرة من المسلسل، ليتذكر الجميع بطولاته التى لم ولن ينساها كل من عرف شجاعته ، حيث استشهد إثر العملية الإرهابية التى استهدفت كمين البرث بمنطقة جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء في شهر يوليو عام 2017 وسطر بطولته بحروف من ذهب فقد كان بطلا حتى وهو يلفظ انفاسه فقد اصيب بأكثر من ٥٠ طلقه بظهره لكى يحمى زملاءه من الرصاص، فالشهيد كان عاشق لمصر وترابها وتمنى الشهاده ونالها.