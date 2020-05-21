AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رفعت راسنا يا قلب أمك .. رد فعل والدة الشهيد علي بعد حلقة الاختيار

الخميس 21/مايو/2020 - 10:50 م
الشهيد على
الشهيد على
Advertisements
همت الحسينى

"يا حبيبى يا علي، وكأني شايفاك قدامى، أنا فرحانة بيك رفعت راسنا يا قلب أمك كل الناس بتتكلم عنك ربنا يرحمك يا شجاع".


بهذه الكلمات تحدثت الحاجة فاطمة الزهيري والدة الشهيد علي علي السيد، ابن مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.


وتابعت والدة الشهيد : " مسلسل "الاختيار" خلاني أشوف علي اكلمه واقوله بطل يا على فخوره بيك يا قلب امك ، انا مردتش اتفرج فى الاول بس كل شويه حد يقولى افتحى شوفى على ابنك عمل ايه ؛واتفرجت عليه وفخورة بشجاعته وبكل زمايله" .


واضافت" على كان طيب وحنين اوى عليا، وقبل استشهاده كلمنى وقالى ادعيلى يا امى نفسى اموت شهيد ولما اموت افرحى بابنك وافتخرى بيه وانه مات راجل مش هكون اغلى من اللى راحوا يا أمى".

يذكر ان دور الشهيد ظهر في الحلقات الاخيرة من المسلسل، ليتذكر الجميع بطولاته التى لم ولن ينساها كل من عرف شجاعته ، حيث استشهد إثر العملية الإرهابية التى استهدفت كمين البرث بمنطقة جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء في شهر يوليو عام 2017 وسطر بطولته بحروف من ذهب فقد كان بطلا حتى وهو يلفظ انفاسه فقد اصيب بأكثر من ٥٠ طلقه بظهره لكى يحمى زملاءه من الرصاص، فالشهيد كان عاشق لمصر وترابها وتمنى الشهاده ونالها.
رفعت راسنا يا قلب أمك .. رد فعل والدة الشهيد علي بعد حلقة الاختيار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا وجد زملاؤه في متعلقاته.. استشهد في سيناء قبل عيد الأم بأيام

ربنا رزقني بـِ ٣ أمهات.. صلاح عبدالله يشارك جمهوره بصورة مع أبنائه| شاهد

خلاص ماشى يا قلب أمك.. مشهد يبكى القلوب لوالدة شهيد الدقهلية.. فيديو

زغاريد وصراخ .. مشاهد تنفطر لها القلوب.. كيف ودعت مصر شهداء حادث كمين العبد ؟.. شاهد

مصر تودع أبطالها.. جنازات الشهداء تزلزل محافظات الجمهورية .. والزغاريد صفعة قوية على وجه الإرهاب الغاشم

«عبد الحميد» قصة ملازم أول جاء إلى الدنيا بعد 10 سنوات زواجا.. أخفى على عائلته خدمته بسيناء وعاد إليهم شهيدا

ترشيحاتنا

أحمد موسى: تغطية سندات مصر الدولية بطلبات فاقت الـ ١٩ مليار دولار إنجاز عالمى فى وقت عصيب

أقسم الله بها واستشهد منسي على أرضها.. سيناء وأبطال الكتيبة 103.. سلاماً على الأرض والشهداء

مرور القاهرة: غلق نفق العروبة 9 أيام بداية من اليوم .. تعرف على التحويلات المرورية

إحنا 71 ألف حالة وهنوصل 100 ألف آخر الشهر.. ما السيناريو الافتراضي لـ مواجهة كورونا؟

انكسار الموجة الحارة | الأرصاد تبشر المواطنين: أسبوع العيد ربيعي معتدل تصاحبه أمطار

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت.. شاهد

AdvertisementS

تقوي المناعة.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأكلة يوميًا

قبر شهيد سيناء يتحول لبيت نحل يخرج منه عسل.. والاهالي في ذهول

انخفاض 7 درجات .. موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس عيد الفطر

إصابة عدد من المخالطين لرئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا

دماء على ملابس بائعة المناديل.. تفاصيل اغتصاب طفلة بطريق العين السخنة.. صور

أحمد موسى: تغطية سندات مصر الدولية بطلبات فاقت الـ ١٩ مليار دولار إنجاز عالمى فى وقت عصيب

مرور القاهرة: غلق نفق العروبة 9 أيام بداية من اليوم .. تعرف على التحويلات المرورية

مطرب شعبي شهير.. تعرف على ضيف رامز مجنون رسمي اليوم

رعب فى قطر.. الكورونا يهدد إقامة كأس العالم 2022

إحنا 71 ألف حالة وهنوصل 100 ألف آخر الشهر.. ما السيناريو الافتراضي لـ مواجهة كورونا؟

بعد مشاهدة الاختيار.. أرملة الشهيد أحمد منسي: ابني حمزة يريد الثأر من التكفيريين

10 آلاف جنيه وفيديوهات جنسية.. سما المصرى تكشف خلافاتها مع ريهام سعيد .. نص التحقيق الكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير البسكويت بالبرتقال للشيف أحمد عادل

فيروس كورونا يفتك بلاعب كمال أجسام.. صور

مفيد وصحي.. ماذا يحدث للجسم عند شرب 8 أكواب ماء في اليوم؟