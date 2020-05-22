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برلمان

دينية النواب: الاختيار أول خطوة في طريق إعادة تصحيح المفاهيم وتشكيل الوعي الوطني

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:41 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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فريدة محمد
أكد النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مسلسل "الإختيار" يعد أول خطوة في طريق إعادة تصحيح المفاهيم وتشكيل الوعي الوطني للشباب المصري ، فلقد عبث العابثون -للأسف- بوعي الشباب خلال الفترة التي تلت عام ٢٠١١ عن طريق إستغلال وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وذلك ببث مواد خبيثة الغرض منها التشكيك في الرموز التاريخية والثوابت الوطنية وخلط المفاهيم وتشتيت أفكار الشباب.

وقال الجندي في تصريحات صحفية له اليوم، لقد إستوحى صناع المسلسل فكرته من خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية التي نظمتها الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذي أراد الرئيس فيه أن يوضح الفارق بين المسار الذي سلكه ضابط القوات المسلحة المفصول هشام عشماوي، والطريق الذي أكمله الشهيد البطل أحمد المنسي بكل بسالة وشرف.


واوضح قائلا: "للأمانة استطاع صُناع المسلسل ببراعة أن يوضحوا الفارق بين الطريقين من خلال تجسيد رائع وسرد دقيق لبطولات ووقائع حقيقية ، حاول أعداء الوطن كثيرًا تدليسها ومحاولة المراوغة بخصوص إعتبارها وقائع إرهابية خسيسة الدين برئ منها".

ووجه الجندي الشكر لصناع المسلسل والقائمين على إنتاجه والجهات التي دعمته، لأن المسلسل تمكن من أن يجمع جميع أفراد الأسرة حول التلفزيون مرة أخرى ، وأعاد للدراما المصرية بريقها الذي طالما ما تميزت به من خلال رسالة وطنية هادفة لقصة بطل عظيم.
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