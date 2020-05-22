مركز القياس والتقويم الطلابي بحلوان يقدم دورات تدريبية أون لاين لأعضاء هيئة التدريس

يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.









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وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من ٨: ٩ يونيو ٢٠٢٠، وتهدف الي التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم، و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقدًا لاساليب وعمليات التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، و استنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عن طريق الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe87dG0W3xpq8bccuNH9qd-q1JbcFyViiWCUhhlxTiIQU7o9Q/viewform.





كما يقدم المركز دورة تدريبية للتدريب على انشاء وتشغيل بنوك الاسئله خلال الفترة من ١٥ : ١٦ يونيو ٢٠٢٠ وتهدف إلى التعرف على مفهوم بنوك الاسئله والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات انشاء بنوك الاسئله وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الاسئله ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/1F9dmyoJWuouw31vqvXEkdI1k3AZ6nui56I96A-qPL3U/viewform?edit_requested=true.





كذلك التدريب على تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والنظرية الحديثة خلال الفترة من ٢٢ : ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ للتعرف على تقنية تحليل البيانات واستخدامات النظريات المختلفة في تحليل البيانات وتطبيق نظريات تحليل البيانات في حل المشكلات، وكيفية الاستفادة منها في العمل الأكاديمي، وإجراء مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة من حيث التطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي ويتم التسجيل بالدورة التدريبية من خلال الرابط التالي: