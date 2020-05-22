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الشحات العزازي: الصيام يدرب المسلم على التسامي والاستغناء.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:33 م
العزازي
العزازي
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عبد الخالق صلاح
كشف الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، عن درجات الصيام خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن شهر رمضان يشهد وتيرة من العمل والطاعة والعبادة تزيد فيه ولا تنقص؛ زالمسلم بعد نهاية شهر رمضان يكون تأدب بالصيام.


وتابع العزازي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نور النبي»، المذاع على قناة صدى البلد،: « فـاللسان والعين والأذن والعقل يصومون أيضا، فصار المسلم لا يفكر ولا يعمل إلا للخير، وتدرب القلب أيضا على الصيام فأصبح مشغول بالله سبحانه وتعالى».


وأشار العزازي إلى أن الشخص في الصيام لا يصوم عن الحرام فقط ولكن يتم الصيام عن فضول الحلال، فيتدرب الصائم على الاستغناء عن الحلال الذي أحله الله، وبذلك يعلي الصيام داخل المسلم عملية التسامي أو الاستغناء.


وكشف العزازي أن غنى الإنسان لا يقاس بما يملك ولكن يقاس بقدر ما يستطيع أن يتجرد، فكلما أصبح الإنسان أكثر تجردا أصبح أكثر راحة للبال.


وتحدث العزازي ، إنه يجب أن نحسن التوكل الكامل على الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب؛ لافتا إن الإنسان بطبيعته خطاء، والله خلقه ويعلم ذلك، لذلك فتح لعباده باب التوبة، ومن أقبل على ربه، يقبله الله.


وأوضح العزازى، إن الإنسان المقصر، لايزال أمامه فرصة للتوبة، وعليه بإستغلال الساعات المتبقية من شهر رمضان قبل انقضائه، ويبدأ بالتضرع والعودة لله خاصة إن الحسنات يذهبن السيئات، مشددا إنه يجب أن نحسن التوكل الكامل على الله مع الأخذ بالسباب.
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